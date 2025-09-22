百億神單再+1！七家壽險今年前八月誕生10張 狂賣近1,700億元

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
圖為國泰金控大樓。圖／本報資料照片
百億神單再加一，壽險業今年前八月誕生了10張「百億神單」，即將追平去年11張的表現；業者指出，這10張「百億神單」分別是：國泰人壽「萬美利」、「月月泰利」、「鑫超月得益」、「月月永溢」、安聯人壽「吉利發發」、南山人壽「鑫富雙享2」、新光人壽「美傳家」、富邦人壽「美富紅運」、安達人壽「富貴大贏家」及法巴人壽「鴻運雙享」，合計銷售近1,700億元。

壽險業者資料顯示，今年前八月，市場上共有10張保單銷售金額突破百億元，國泰人壽原先已有三張百億保單，前八月銷售金額分別為「萬美利利率變動型美元終身壽險」逾300億元，為今年以來市場上保險商品的銷售冠軍；「月月泰利台外幣變額年金保險」，逾200億元；「鑫超月得益台外幣變額年金/變額壽險」近130億元；而8月再添加一張百億保單，即「月月永溢台外幣變額年金/變額壽險」，銷售金額突破100億元大關，除「萬美利」為利變型商品外，另外三張都是投資型保單。

緊追在後的是南山人壽「鑫富雙享2台外幣變額年金」，前八月銷售額突破180億元；新光人壽「美傳家外幣利率變動型終身壽險」，前八月銷售額超過130億元；富邦人壽「美富紅運外幣分紅終身壽險」在前八月銷售金額逾120億元。

外商壽險也有三張百億保單，分別是安聯人壽「吉利發發變額萬能壽險」，該張保單前七月銷售金額達到210億元，預估前八月銷售有機會上看230至240億元左右，僅次於國壽「萬美利」；安達人壽「富貴大贏家台外幣變額年金/萬能壽險」前八月銷售額合計超過150億元；法國巴黎人壽「鴻運雙享分紅終身壽險」前八月銷售超過110億元。

壽險業者預期，今年前八月百億保單合計銷售近1,700億元，張數達10張，皆有機會超越去年成績，以目前銷售金額來觀察，富邦人壽「美富優退」、「真豐利」、凱基人壽「鑫旺來」今年也都有機會成為百億保單。

據各公司數據顯示，2024年全年，八家壽險業者的11張「百億神單」，合計賣出逾2,300億元，寫三年來新高紀錄，其中銷售冠軍為安聯人壽的「吉利發發」變額萬能壽險，全年售出超過370億元，另有五張銷售金額超過200億元。

壽險業 保單 富邦人壽

