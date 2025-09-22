快訊

炸山爭議還在燒！始祖鳥股價重挫 蔡國強名聲大爆破

這家壽險員工涉偽造保單、挪用保費 遭金管會罰240萬元

樺加沙現在最接近台灣！ 花東高屏超大豪雨、大豪雨警戒

這家壽險員工涉偽造保單、挪用保費 遭金管會罰240萬元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
凱基人壽因一般業務檢查發現多項重大缺失，包括業務員偽造保單、挪用保戶保費，以及通訊處管理不當，違反《保險法》相關規定。凱基人壽／提供
凱基人壽因一般業務檢查發現多項重大缺失，包括業務員偽造保單、挪用保戶保費，以及通訊處管理不當，違反《保險法》相關規定。凱基人壽／提供

金管會22日公告，凱基人壽因一般業務檢查發現多項重大缺失，包括業務員偽造保單、挪用保戶保費，以及通訊處管理不當，違反《保險法》相關規定，依第171條之1第4項規定裁處新台幣240萬元罰鍰，並依第149條第1項規定予以糾正。

金管會指出，檢查結果顯示凱基人壽員工自2013年至2020年間，發生多位涉及侵害保戶權益的情事，包括一、業務員變造郵局繳款憑證、保單與送金單，甚至要求保戶簽署空白契約變更書，導致保戶無法收到相關通知；二、業務員誤導保戶繳納保費至個人帳戶，或偽造保單、單據挪用保戶款項，其中部分案件已遭法院判決確定；三、通訊處允許非公司人員以業務員身分進行招攬與服務，並偽造保單詐取保戶資金。

金管會認為，凱基人壽未能建立有效的內控及防弊機制，未落實保全作業與防範業務員私下資金往來的規範，且對通訊處管理顯著失職，已違反多項「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」規定而開罰。裁罰內容包括：就地址變更核查疏失，予以糾正；因未建立防範挪用保費及偽造保單的內控，裁罰180萬元；因未落實通訊處管理，裁罰60萬元。

金管會強調，保險業務涉及保戶財產安全與信賴，業者應健全內部控制並嚴格監督業務員行為，以保障消費者權益。凱基人壽須在接獲處分後10日內繳納罰鍰，若不服裁處，仍可依法於30日內提起訴願。

凱基人壽 保單 金管會

延伸閱讀

樺加沙颱風來襲 金管會：國銀可提供金融協助措施

樺加沙颱風來襲 安達人壽啟動關懷服務

金管會公告獲准承作加密貨幣幣商 九家名單看這裡

虛擬資產業洗錢防制登記名單出爐 確定9家過關、18家陣亡

相關新聞

臺銀董座：美國關稅措施漸明朗 我國銀行風險承受能力穩健

川普2.0政策為當前全球經濟金融市場最大變數，考驗金融業的韌性與應變能力，在追求成長與創新的同時，如何持續落實公平待客原...

樺加沙颱風來襲 金管會：國銀可提供金融協助措施

颱風樺加沙來襲，金管會表示，請各銀行注意防颱，依法維護辦公場所與金融設施安全，並確保網路交易安全防護，確保颱風期間金融服...

樺加沙颱風來襲！全台產、壽險啟動緊急應變 各措施一次看

樺加沙颱風來襲！氣象署已發布海上、陸上警報。全台各大產、壽險公司第一時間啟動保戶關懷機制，主動掌握各地保戶狀況並提供協助...

獨／碳交所首任總經理田建中卸任 資深副總陳脩文接棒

據了解，臺灣碳權交易所首任總經理田建中已於9月10日借調期滿，悄悄回到證交所升任上市二部經理，碳交所新任總經理則由陳脩文...

合庫推「寵物信託」創新服務 結合異業打造完整生命照護體系

隨著高齡化和少子化、單身、獨居這些趨勢，寵物在高齡者的生活扮演愈來愈重要的角色，合作金庫今天宣布推出「圓滿信託暨寵物信託...

百億神單再+1！七家壽險今年前八月誕生10張 狂賣近1,700億元

百億神單再加一，壽險業今年前八月誕生了10張「百億神單」，即將追平去年11張的表現；業者指出，這10張「百億神單」分別是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。