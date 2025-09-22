這家壽險員工涉偽造保單、挪用保費 遭金管會罰240萬元

金管會22日公告，凱基人壽因一般業務檢查發現多項重大缺失，包括業務員偽造保單、挪用保戶保費，以及通訊處管理不當，違反《保險法》相關規定，依第171條之1第4項規定裁處新台幣240萬元罰鍰，並依第149條第1項規定予以糾正。

金管會指出，檢查結果顯示凱基人壽員工自2013年至2020年間，發生多位涉及侵害保戶權益的情事，包括一、業務員變造郵局繳款憑證、保單與送金單，甚至要求保戶簽署空白契約變更書，導致保戶無法收到相關通知；二、業務員誤導保戶繳納保費至個人帳戶，或偽造保單、單據挪用保戶款項，其中部分案件已遭法院判決確定；三、通訊處允許非公司人員以業務員身分進行招攬與服務，並偽造保單詐取保戶資金。

金管會認為，凱基人壽未能建立有效的內控及防弊機制，未落實保全作業與防範業務員私下資金往來的規範，且對通訊處管理顯著失職，已違反多項「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」規定而開罰。裁罰內容包括：就地址變更核查疏失，予以糾正；因未建立防範挪用保費及偽造保單的內控，裁罰180萬元；因未落實通訊處管理，裁罰60萬元。

金管會強調，保險業務涉及保戶財產安全與信賴，業者應健全內部控制並嚴格監督業務員行為，以保障消費者權益。凱基人壽須在接獲處分後10日內繳納罰鍰，若不服裁處，仍可依法於30日內提起訴願。