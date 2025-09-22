臺銀董座：美國關稅措施漸明朗 我國銀行風險承受能力穩健

川普2.0政策為當前全球經濟金融市場最大變數，考驗金融業的韌性與應變能力，在追求成長與創新的同時，如何持續落實公平待客原則，為金融業不可迴避的重要課題。緣此，臺灣銀行22日以「川普2.0全球經濟金融情勢展望暨公平待客趨勢」為主題規劃兩場專題演講，第一場講座邀請中華經濟研究院長連賢明就川普政策及其影響進行深入剖析，第二場講座由金融消費評議中心董事長杜怡靜分享金融詐騙與防制最新趨勢。

臺灣金控暨臺灣銀行凌忠嫄董事長致詞時表示，川普2.0政策雖造成全球金融市場不確定性增加，但我國企業歷經川普第一任期及疫情衝擊，已逐步調整經營策略及全球布局，且近期隨美國關稅措施逐漸明朗，市場不確定性趨緩，全球經濟展望略有改善，加上我國銀行業整體資產品質良好，風險承受能力穩健，得以持續做為企業最堅實的後盾、支持實體產業調整。

該研討會另一項重要議題為「公平待客趨勢」。凌忠嫄表示，「防制詐騙」已被金管會列為今明兩年評核重點之一，臺灣銀行長期貫徹政府打詐政策，不僅成立跨部處「防制詐騙推動小組」，橫向整合推動防詐作業，亦運用AI科技精進本行警示帳戶模型，提高預警防詐成效。此外，更積極參與反詐聯防機制，針對高齡、弱勢等高風險族群加強關懷提問，全面打造阻詐防護網。2020年至2025年8月臺灣銀行成功攔阻民眾被詐騙案共2,862件、總金額逾20.8億元，其中2024年成功阻詐金額更超逾5億元，名列公股銀行第一名，保障客戶財產成效卓著，並於2019年至2024年連續榮獲內政部警政署「協助攔阻民眾被詐騙款項有功金融機構」，及於2022年至2024年連續獲金管會頒獎表揚臨櫃關懷提問成效優異行員。另為落實強化金流之透明度及誠信治理，臺灣銀行已導入ISO 37001反賄賂管理標準，成為國內首家通過驗證的金融機構，具體落實誠信經營承諾並守護民眾財產安全。

值此全球政經局勢高度變動之際，臺灣銀行攜手金融同業及客戶共同關注當前最重要經濟金融情勢與防詐阻詐議題，提升大眾經濟金融素養，具體落實企業社會責任。臺灣銀行亦於研討會現場分享永續金融理念，今年8月新推出全台首張木質信用卡「綠行卡Green Go Card」，傳達臺灣銀行對環境保護與減碳的承諾，並將攜手消費者及產業夥伴共同打造兼具競爭力與社會責任的永續金融生態系。