樺加沙颱風來襲 金管會：國銀可提供金融協助措施

颱風樺加沙來襲，金管會表示，請各銀行注意防颱，依法維護辦公場所與金融設施安全，並確保網路交易安全防護，確保颱風期間金融服務不中斷。

金管會今天發布新聞稿說明，目前共有30家本國銀行提供多項天然災害低利融資方案，包括個人、房屋貸款及企業受災貸款等，民眾若有融資需求，可至金管會網站查詢相關貸款條件；另有跨國匯款需求者亦可先行與往來金融機構洽商。

金管會表示，為掌握各金融機構正常營運情況，已設有「金融機構天然災害平安通報機制」，各金融機構均可透過網際網路申報系統向金管會銀行局通報平安，若發生重大災故，亦可循重大偶發事件專線通報。

金管會補充，依台灣票據交換所現行的「支票存款戶票信狀況註記須知」、「查詢票據信用資料作業須知」等規定，倘若發票人遭受到不可抗力的重大災害，致影響其清償票款能力，得向該所申請重大災害註記，自災害發生日起6個月內暫緩通報為拒絕往來、不提供查詢，以維持企業票據信用。

此外，財政部國產署也透過新聞稿重申，為協助受到樺加沙颱風災害影響的承租戶儘速重建家園，對於颱風造成地方農損災害及地上房屋毀損不堪使用，已責成所屬分署、辦事處主動辦理租金減免、暫緩辦理災區承租人欠租催繳及占用人使用補償金追收作業等措施。

國產署說明，承租人因災損向地方政府申辦農民保險、農業保險或請領災損補助等案件，倘涉換約案將優先處理。