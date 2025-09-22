快訊

有多少幣商想參與台灣市場？金管會：共31家提出申請

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
有多少幣商想參與台灣市場？金管會：共31家提出申請。圖／本報資料照片
金管會今天公告完成洗錢防制登記VASP名單，到底有多少業者申請？答案揭曉，金管會今日傍晚指出，共有31家業者申請，其中21家為原洗錢防制法令遵循聲明業者，10家為新業者。

根據金管會所公布的9家業者的名單，在新業者的部分，最後只有一家申請獲准，其他的八家業者全部都是現有的業者。

這9家業者分別為禾亞數位科技、現代財富科技、跨鏈科技、幣託科技、鴻朱數位、鏈科、重量科技、拓荒數碼科技、富昇數位等九家。除了重量科技之外，其他的八家全為現行的業者。

在登記制下，VASP管理已進入「類特許模式」，對此證期局特別說明，透過洗錢防制強化內控，並採行差異化監理，要求VASP將洗錢防制相關業務、虛擬資產上下架審查、資產分離保管方式、資訊系統與安全、錢包管理機制等內容納入內控制度，提高建立相關內部控制及內部稽核制度之落實遵循，同時亦課予業者建立客戶申訴處理機制以保障投資人權益。

金管會也強調，已提醒未完成登記的業者，不得繼續經營虛擬資產服務業務，倘仍繼續提供虛擬資產服務者，將有洗錢防制法第6條2年以下刑事責任，另依VASP登記辦法第7條第2款規定，至於這次沒有獲得金管會核准的剩下的22家提出申請的業者，仍然有捲土重來的機會，對此金管會說明，在3個月之後可再次向金管會提出申請。

洗錢防制法 金管會

