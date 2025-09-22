樺加沙颱風來襲 安達人壽啟動關懷服務

強颱樺加沙持續朝台灣逼近，氣象署已發布海上、陸上警報。安達人壽為保障保戶權益，立即啟動關懷服務措施等因應機制，包括「快速理賠」、「續期保費緩繳」、「免保單借款利息」、「保單免費補發」。希望提供保戶即時且溫暖的協助。

安達人壽關懷服務措施內容包括：

1. 快速理賠：受災地區保戶申請理賠案件，安達人壽承辦人員將優先以急件審核處理。 2. 保費緩收：受災地區保戶如有延展繳費期間需求，可以透過客服專線提出保費緩收申請，延展繳費期限至本次災害發生日起三個月為止。 3. 保單借款利息免收：受災地區保戶如有保單借款或新申請借款，可透過客服專線申請免收應繳借款利息，免繳息期限至本次災害發生日起三個月為止。 4. 保單免費補發：受災地區保戶若因災害影響導致保單遺失或毀損，可透過客服專線申請免費補發保單。

安達人壽表示，只要保單通訊地址是政府單位公告的災區範圍，或超出災區範圍，但持有政府單位開立之受災證明（如：村里長證明）的受災保戶，都可立刻透過客戶服務專線0800-011-709或02-6623-3688提出申請以上受災保戶服務措施。

本關懷措施以協助受災地區保戶為主，即日起開放申請至本次災害發生日起三個月為止。如受災保戶超過申請期限或非屬受災地區保戶欲申請關懷服務者，安達人壽將視情況個案評估處理。