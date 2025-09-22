國際金價今天再創新高 台銀看好本周有機會挑戰3750美元價位

國際金價今日盤中再創新高，來到每盎司3722.25美元價位，對此台銀指出，不只聯準會後續降息的預期，包括日本銀行上周五宣布每年出售3300億日圓的ETF，亦助攻金價創新高，本周有機會上攻3750美元新高價位。

對於金市後續表現，台銀所出具的最新報告分析，若金價站穩於3707美元之上，有機會再往上挑戰3750美元的價位，但由於金價近期漲幅已大，不排除出現獲利了結賣壓，若金價無法站穩於上週低點(約3630美元)之上，不排除往下回測至20日均線(約3580美元)。

台銀分析，觀察技術線型，金價在創高後出現回落，雖各均線仍呈多頭排列，但中期指標MACD柱體於零軸之上縮減；但另一方面，台銀也認為仍有續高可能，在於市場對美聯儲獨立性仍有擔憂，加上新任理事米蘭表示將力推擴大降息幅度，因此台銀指出，若金價站穩於3707美元之上，有機會再往上挑戰3750美元的價位。

聯準會降息之後，雖然國際金價一度走跌，但之後就繼續上攻，不斷刷新史上高點。對此台灣銀行最新出爐的報告分析，金價在觸及3707.40美元的歷史新高後回落至3630美元，不過之後週五美聯儲新任理事米蘭表示將說服其他決策者在未來的政策會議上加大降息幅度，這使金價再度反彈，尤其除了聯準會降息效應之外，日本銀行利率會議之後決定每年要出售3300億日圓的ETF，也是另一個推升金價的重要因素。

至於接下來會影響金市的利多及利空消息，台銀分析，包括中國大陸有意放寬黃金進口管制、市場擔憂美聯儲獨立性受影響、各天期均線多頭排列，將支撐金價繼續上攻；至於利空，高金價恐影響印度實體黃金旺季需求、美聯儲對進一步寬鬆持謹慎態度，和中期指標MACD柱體於零軸之上縮減，則是投資人必須要留意的利空因素。

台銀這份最新報告分析，上週四美國公布前週首次申請失業救濟金人數為23.1萬人，優於預期的24萬人並使美元指數反彈，也迫使金價一度拉回至3627.54美元，但緊接著上周五日本央行宣布維持基準利率不變，並表示打算逐步減持 ETF，每年將出售3300億日圓ETF，消息一出日圓兌美元升值，加上新任美聯儲理事米蘭表示將說服其他決策者在未來的政策會議上加大降息幅度，激勵金價反彈至3685美元。

而各大預測機構，近來也紛紛提出最新的金價預期。台銀引述法國巴黎銀行(BNP Paribas)報告，金價在經過四個月3200美元至3430美元區間盤整後向上突破並刷新歷史高點，由於受到聯準會降息預期升溫、地緣政治不確定性、美元走弱，以及央行持續購金的影響，法巴已將金價目標價上調至每英兩4000美元，並看好白銀在工業需求與供應緊張的情況下同步走強。