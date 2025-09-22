獨／更多業者將有糖可吃 IFRS接軌過渡措施高利門檻降至4%

據透露，為了讓保險業者在過渡IFRS新制時，成立較晚的保險業者也能參與到與高利保單相關的「淨資產過渡措施」，因此保發中心目前已初定，會將原本高利保單訂在6%的預定利率門檻，下調至4%，將待保險局最後拍板定案。

亦即，原本預定利率也很高，但沒有到達6%的許多中型、小型壽險公司，倘若其過去20年所發行的高利率保單，有超過4%的，也能向金管會申請參與淨資產過渡措施；對此相關人士指出，2000年之後台灣利率一路降，很多新成立的壽險公司雖然保單預定利率沒有到6%這麼高，但也都在4%以上，倘若不把門檻拉低，這些業者恐怕就不能適用政策屆時提供的淨資產過渡措施，原則上希望透過鬆綁，可使這些公司的ICS也能達標至100%以上水準。

據指出，還有一項業者高度重視的新措施，保險局正在研議，亦即為計算股價與匯率的波動時，能否改採「半年均價」。相關人士透露，保發中心已在找學者專家研中，主要由於許多壽險業者向保局和保發中心反應，倘若在ICS制度之下，繼續像目前對RBC的計算對股價與匯價用「月底收盤價」的話，業者的負擔更大，後續對匯率、股價的計算，用半年均價來取代月底價格的可能性非常高。

所謂的淨資產過渡措施，舉例來說，原本某壽險業者折現的負債是1千億，因為金管會所給予的過渡政策資本貼水，而使業者的負債降為800億，中間這200億的差異，等同業者的淨值因而增加200億（因為負債減少），也可視作為因為主管機關所給予的過渡措施，因此讓業者增加的資本。

對業者而言，上述淨資產過渡措施的利多，還有另一層面，就是以債券為主的資產面虧損也可下降，業者可去畫定哪些債券虧損可抵銷。

此外，未來壽險業者能否發放股利，所檢視的將有二大標準，一是「過渡前」的ICS是否在50%以上，而且能足額還款所借出的資本；另一個則是過渡前的ICS在100%以上，並且評估在發放股利之後對後續還款和資本的影響，而未來15年亦可能將50%逐準提高至100%。

另據指出，金管會對於資產負債管理（ALM）將訂定新的獎勵制度，以鼓勵業者繼續強化，包括幣別和存續期間在資產負債上能匹配，將為主要的二種指標，目前初定會分成五個級距給予獎勵。

對於可適用「淨資產過渡措施」的保單預定利率門檻，從6%降至4%，雖然能讓更多的業者受惠，但原本受惠的業者，可能「大包之外再加更多小包」，據了解，甚至有業者的ICS的水準，在150%、170%、甚至190%，對此業界人士也指出，所以保發中心先前提出了在明年接軌IFRS新制之後，超過125%的部分，要分五年加速攤提，以避免對於高利保單業者的接軌過渡太優惠，也會引發業者的不滿。

而從另一方面來看，高利保單應該是接軌的負向因子，倘若因為淨資產過渡措施的「加分」效果，竟然使壽險業者的ICS大舉膨脹到遠超過100%以上的水準，這也真的非常奇怪，所以保發中心才會提出超過125%的部分要分5年攤提的配套措施。

不過據了解，也有大型壽險業者雖然高利保單多，但由於體質相對較強，從RBC過渡到ICS之後，ICS在換算時，應該也能有100%至125%的水準，因此這類大型壽險公司屆時可能就不會向金管會申請淨資產過渡措施，以免到時候原本金管會所許可的緩衝資本只要分15年攤提，但是超過125%之後的部分卻要加速分5年來攤提。

例如，業者分15年攤提，原本最多只要每年還300億，但ICS超過125%的，因為超過的部分要分5年攤提，結果反而變成每年要還700億，甚至更多，這種情況，也會使手上有高利保單，但RBC已很高的壽險業者，還是會精打細算是否要去申請淨資產過渡措施。