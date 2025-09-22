快訊

相驗結果曝光！澄清湖畔車禍釀母女2死 網揭肇事蔬果公司是違規累犯

拒「台灣護照」買國際線大轉彎 春秋航空客服改口：已恢復正常

500盤2025／晶華軒獲14盤締造三連霸 全台322間餐廳得盤創新高

聽新聞
0:00 / 0:00

一卡通iPASS MONEY App電支功能整合儲值卡 可用手機感應加值

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
「一卡通iPASS MONEY」App目前下載超過250萬次，包括逐步增加的電支服務功能，進一步整合更多一卡通儲值卡的多元服務。照片／業者提供
「一卡通iPASS MONEY」App目前下載超過250萬次，包括逐步增加的電支服務功能，進一步整合更多一卡通儲值卡的多元服務。照片／業者提供

電子支付業者iPASS MONEY已擁有將近710萬用戶，為全台用戶數最多的電子支付品牌，儲值卡發行量也達5,300萬張。iPASS一卡通持續優化iPASS MONEY App功能，整合一卡通儲值卡及iPASS MONEY電支雙服務功能。22日宣布新增一卡通儲值卡靠卡加值功能，只要持任一張一卡通PLUS卡，透過一卡通iPASS MONEY App「票卡感應機」的「票卡加值」功能，可為票卡加值，iPASS MONEY App也讓手機成為隨身攜帶的行動加值機。

「一卡通iPASS MONEY」App目前下載超過250萬次，包括逐步增加的電支服務功能，進一步整合更多一卡通儲值卡的多元服務，包含記名卡的交易查詢、TPASS月票購買及靠卡等，全新推出的票卡加值功能，則是儲值卡用戶期待上線的首選便利服務。

用戶登入「一卡通iPASS MONEY」App後，點選首頁「票卡感應機」進入內頁，選擇「票卡加值」功能後，將一卡通PLUS票卡（票卡背面有PLUS字樣），緊靠手機NFC感應區，使用iPASS MONEY錢包的儲值金直接加值至票卡中，不受時間、地點及金額的限制。

一卡通指出，iPASS MONEY App的「票卡感應機」功能可以查詢票卡餘額及近期交易紀錄，可以購買南高屏TPASS月票，也能領取TPASS 2.0的常客優惠回饋金。

一卡通 儲值卡 手機

延伸閱讀

移工消費商機破千億 全盈+PAY 搶進移工電支藍海

一卡通推出hololive 6th fes.透卡盲包第二彈！收錄STAGE2的19位成員

票交所x iPASS一卡通x Hahow好學校合作 一卡通綠點萬元課程全額補助 千堂線上課程任你選

台南TPASS通勤月票提前上路 嘉義縣市還在等待審查與平台轉換

相關新聞

虛擬資產業洗錢防制登記名單出爐 確定9家過關、18家陣亡

金管會證期局22日公布虛擬通貨服務提供商（VASP）通過洗錢防制登記辦法之名單，合格的業者確定有9家，包含現代財富、跨鏈...

金管會公告獲准承作加密貨幣幣商 九家名單看這裡

配合虛擬資產專法上路和拉高洗錢防治的規格，金管會對虛擬資產服務事業或人員（VASP）也改採規格更高的洗錢防制登記制，金管...

一卡通iPASS MONEY App電支功能整合儲值卡 可用手機感應加值

電子支付業者iPASS MONEY已擁有將近710萬用戶，為全台用戶數最多的電子支付品牌，儲值卡發行量也達5,300萬張...

新台幣收30.251元小貶3.1分 成交量9.83億美元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.251元，貶3.1分，成交金額9.83億美元

連7年入選DJSI雙榜 台新金從客戶痛點找永續出路

道瓊永續指數（DJSI）成分股名單去年12月揭曉，台新金控（現為台新新光金控）連續第7年入選世界指數及新興市場指數雙榜，...

合庫銀創新推出「圓滿信託暨寵物信託」 打造全方位信託生態圈

我國於今年邁入超高齡社會，為減緩高齡社會對於個人、家庭及社會的衝擊，合庫銀行長期致力於創新信託服務，並依客戶人生各階段及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。