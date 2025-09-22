聽新聞
一卡通iPASS MONEY App電支功能整合儲值卡 可用手機感應加值
電子支付業者iPASS MONEY已擁有將近710萬用戶，為全台用戶數最多的電子支付品牌，儲值卡發行量也達5,300萬張。iPASS一卡通持續優化iPASS MONEY App功能，整合一卡通儲值卡及iPASS MONEY電支雙服務功能。22日宣布新增一卡通儲值卡靠卡加值功能，只要持任一張一卡通PLUS卡，透過一卡通iPASS MONEY App「票卡感應機」的「票卡加值」功能，可為票卡加值，iPASS MONEY App也讓手機成為隨身攜帶的行動加值機。
「一卡通iPASS MONEY」App目前下載超過250萬次，包括逐步增加的電支服務功能，進一步整合更多一卡通儲值卡的多元服務，包含記名卡的交易查詢、TPASS月票購買及靠卡等，全新推出的票卡加值功能，則是儲值卡用戶期待上線的首選便利服務。
用戶登入「一卡通iPASS MONEY」App後，點選首頁「票卡感應機」進入內頁，選擇「票卡加值」功能後，將一卡通PLUS票卡（票卡背面有PLUS字樣），緊靠手機NFC感應區，使用iPASS MONEY錢包的儲值金直接加值至票卡中，不受時間、地點及金額的限制。
一卡通指出，iPASS MONEY App的「票卡感應機」功能可以查詢票卡餘額及近期交易紀錄，可以購買南高屏TPASS月票，也能領取TPASS 2.0的常客優惠回饋金。
