MaiCoin集團完成VASP洗錢防制登記 奠定本土合規龍頭地位

MaiCoin集團長年以合法合規為核心價值，在積極配合主管機關各項規範要求後，旗下現代財富科技有限公司22日正式成為金融監督管理委員會證券期貨局公告之完成洗錢防制登記VASP業者，可持續提供合規虛擬資產交易、移轉、保管等相關服務，為打造值得信賴的本土VASP領導品牌奠定永續發展的根基。現代財富科技有限公司旗下主要營運MaiCoin數位資產買賣平台與MaiCoin MAX數位資產交易所，完成金管會要求之洗錢防制登記後會持續以高標準自我要求，將高效監管、用戶體驗、資產安全與永續經營視為重要營運基礎，為用戶打造安全、合法且值得信賴的交易環境。

金管會2024年依據洗錢防制法第6條第2項之授權訂定「提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防治登記辦法」（簡稱VASP登記辦法），明確要求VASP業者需完成主管機關要求之洗錢防制登記後才能繼續合法營運，象徵台灣VASP產業邁向制度化，金管會更以投資人保護及企業穩定營運為審查核心，比照國內金融業等級的反洗錢及打擊資恐標準，要求VASP業者需完全符合資安配套、透明揭露、用戶保護、經營安全性及財務健全性等要求，方能完成洗錢防制登記。

現代財富科技有限公司作為全台領先且以合規高標準自我要求的VASP業者，因應法規及金管會要求，歷時9個月全面檢視內部營運機制，並依時提交資料，在金管會及中華民國虛擬通貨商業同業公會協助及輔導下，順利通過審查，成為金管會公告「已完成洗錢防制登記」的合規VASP業者之一。

現代財富科技公司亦長期投入市場教育與反詐倡議宣導，定期於位在台北市八德商圈的八德營業所（MaiCoin台北門市）舉辦MaiCoin小學堂、反詐講座與MaiCoin講堂，協助用戶識別詐騙手法、建立應對策略，讓反詐深植在服務流程與使用者教育之中。

MaiCoin集團執行長劉世偉表示：「我們一直堅持台灣VASP產業的長遠發展必須建立在合法合規的基礎上，MaiCoin集團也會將這份堅持運用在IPO推進計畫之上，在合規基礎上促進台灣資本市場與VASP產業的深度連結，為打造穩健、創新、永續的本土VASP產業貢獻心力。」

隨著VASP產業邁向主流，大眾對虛擬貨幣投資的概念愈加熟悉，市場參與者增加推動監管制度趨嚴，使本土合規VASP業者需投入更多人力、系統與資安資源，以因應主管機關要求，不斷攀升的營運成本為合規業者帶來經營挑戰，MaiCoin集團除了透過調整營運策略、優化既有服務確保對用戶之服務外，也積極開發合規產品與服務以維持競爭力，然而面對境外交易所的競爭壓力，本土VASP產業仍期盼政府能進一步放寬業者拓展產品服務的空間，以強化本土業者實力、打造健康永續的本土虛擬資產交易市場，同時避免有多元交易需求的資金流向海外交易平台，造成政府金流追蹤與洗錢防制方面的挑戰。

MaiCoin集團指出，長年致力於推動數位資產主流化，旗下現代財富科技有限公司完成洗錢防制登記是穩健經營的基石，未來將在合規營運的基礎上，持續優化既有服務並推出符合市場需求的多元產品，兼顧風險控管與創新發展，與產業及主管機關攜手打造安全、永續、具國際競爭力的台灣虛擬資產市場。