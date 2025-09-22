連7年入選DJSI雙榜 台新金從客戶痛點找永續出路

道瓊永續指數（DJSI）成分股名單去年12月揭曉，台新金控（現為台新新光金控）連續第7年入選世界指數及新興市場指數雙榜，連2年名列銀行產業別全球前1%，創台灣金融機構首例。

這張亮眼成績單並非憑空而來，台新新光金控永續長李鎮宇透露，台新金自2014年便開始投入ESG運動，2022年起以「認真永續綠色生活」作為永續推動主軸，驅動個人金融、法人金融、投資方面的淨零轉型，包括履行對投融資脫碳的承諾。

3年前被問脫碳策略 差點交出白卷

李鎮宇回顧，2022年DJSI首度提出「脫碳策略」題組，總共有60幾題，但各單位看過後都雙手一攤，不知如何下筆，「其實那一年全台灣大多數的銀行在那個題組都交了白卷，因為沒有人會寫」。

但李鎮宇細究出題者初衷後發現，DJSI希望金融業作為「粽子頭」，降低對高碳排產業放貸，藉此斷掉其金流，然而，仍有許多狀況是當年不曾討論過的，例如客戶是否從事深海探勘、使用綠電開採煤礦算不算「綠產業」等，直到交卷前最後一週，相關部門仍不斷開會溝通，「每個人都哇哇叫」。

就在同一年，台新金訂定科學減碳目標（SBT），設下2030年全面汰除煤產業、2040年全面汰除非典型油氣業等重要行動時程。根據最新氣候相關財務揭露報告書，自2023年10月起，台新銀成為全台首家電廠融資100%屬再生能源的銀行業者，且同年底也達成無採煤礦場、燃煤電廠融資部位的目標。

李鎮宇坦言，「現在如果有做油電燃氣的要來借錢，老實說董事會也不太會過」，至於發展再生能源融資，則會審慎評估企業的quality（品質），希望業者除了建置太陽能板也提供維修服務，而非「蓋好就賣掉」。

「後來做投資方面，其實都會針對碳排做盤點」，李鎮宇說，考量目前台灣碳排資料庫並不完整，加上中小企業無法直接適用國際碳排資料庫，因此內部研究團隊花了不少時間建置資料庫，作為推動投融資業務時的參考依據，「這都是苦工」。

鎖定客戶痛點 支持中小企業邁向永續淨零

除了實現投融資部位的淨零排放目標，李鎮宇說，對於個金及法金客戶，台新金也鎖定產業痛點，致力提供便捷工具及解決方案，攜手客戶實踐永續。

他舉例，為了解決98%中小企業資源有限的痛點，台新金與企業永續發展協會（BCSD Taiwan）共同打造繁體中文版「淨零實踐指南（Net ZeroGuidebook）」，引導企業建立邊界、衡量碳排、制定並執行減碳計畫，另考量從零開始撰寫永續報告書動輒得斥資新台幣3、400萬元，也與輔大展開產學合作計畫，開發協助碳盤查的AI工具，不僅能作為未來放款依據，亦可避免碳排被低估。

個金方面，台新銀推動綠色線上貸款專案，購買節能、節水標章或太陽能設備產品可獲得手續費優惠，憑綠建築標章申報房屋貸款則可享有利率優惠，藉此引導客戶支持淨零。

最高標準強化資安韌性 寫滿分成績單

除了淨零議題，DJSI也把資安管理納入評比項目。李鎮宇透露，台新金延攬資安專家進入董事會，以最高標準審視細節，例如針對機房內布線規劃，特別與台電溝通新增雙饋線，並啟動資料備份至南部及境外相關評估，藉此強化資安韌性，「所以我們後來就拿了滿分，其實是（台灣）很少見的」。

對比其他金融同業，每年7月MA（儲備幹部）開訓時往往由總經理授課，李鎮宇自告奮勇，要求以永續長身份上首堂課，並把每年舉辦的淨零高峰論壇列為員工必修課。他笑稱，「教拳容易打拳難」，認真永續綠色生活的理念，要從「自己家」開始做。

展望未來，隨著台新新光金控合併，李鎮宇說，仍有許多需要重新盤點的工作，例如攸關減碳比重的SBT得重新盤點，未來永續將會落實到各個子公司，金控的永續部門扮演監督、統整角色，各子公司也有獨立的永續單位推廣業務。

李鎮宇分享，「我們的作為都不是為了得獎，而是希望幫助客戶解決問題，來解決這方面的痛點」，DJSI的好成績並非靠作文比賽，「不要為了得獎做ESG，那些評分的人也沒有那麼傻」。