快訊

紐時曝台灣這產業30年穩居美頭號供應國 川普關稅上路後「苦哈哈」

新竹4死車禍檢警今相驗 致命傷勢曝光…倖存少年裁定收容

台灣被列名承認巴勒斯坦國 外交部：現階段無承認規畫

合庫銀創新推出「圓滿信託暨寵物信託」 打造全方位信託生態圈

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
合庫銀行透過結盟「寵物照護」、「寵物百貨」、「寵物醫院」、「寵物協會」及「寵物懷思」等異業業者，創新打造「寵物信託」契約架構。圖/資料照片
合庫銀行透過結盟「寵物照護」、「寵物百貨」、「寵物醫院」、「寵物協會」及「寵物懷思」等異業業者，創新打造「寵物信託」契約架構。圖/資料照片

我國於今年邁入超高齡社會，為減緩高齡社會對於個人、家庭及社會的衝擊，合庫銀行長期致力於創新信託服務，並依客戶人生各階段及生活照護需求，提供具靈活與廣泛適用性之方案，協助客戶達到守護資產、保全財產及傳承財富的目的。本次為強化信託服務的整合性與延續性，創新人身後事務安排及寵物照護模式，推出「圓滿信託暨寵物信託」，充分展現創新成果。

合庫銀行指出，隨著未婚與無子女夫妻高齡化及少子化，使得家庭功能中「老有所終」功能式微，使老年經濟安全風險增加，而信託除可提供退休後財務問題及日後照護規劃的良好解決方案，更能延續自己的愛與心願，預留財產用以支付喪葬禮儀費用、祭祀安排及寵物照護等功用。

合庫銀行「圓滿信託」即從安養信託架構出發，並將信託生態圈延伸至生命禮儀服務業者的異業合作，落實從生活到生命終點的完整照護規劃。就架構上，客戶可將自身累積財富交付信託，除專款專用於自己晚年安養及寵物照護，亦可於信託契約中約定身後喪葬祭祀方案，且於信託期間皆可依照業者服務內容變化及自身需要變更方案或更換業者，極具彈性，有效擴大信託財產支付範疇。

此外，為因應寵物家庭興起的趨勢，合庫銀行亦透過結盟「寵物照護」、「寵物百貨」、「寵物醫院」、「寵物協會」及「寵物懷思」等異業業者，創新打造「寵物信託」契約架構，透過結合「圓滿信託」、「遺囑信託」或「他益信託」方式，確保寵物於委託人年邁、生病或身後仍獲妥善照護，不僅建立信託與寵物照護的新模式，更藉此跳脫信託僅能照顧「人」的觀點，讓信託服務更加全面。

寵物 合庫

延伸閱讀

遺產因「特留分」讓親人硬分走…立了遺囑也沒用？律師曝4方法

9/21鬼門關...公司行號、住家門前祭祀好兄弟 8大民俗禁忌要留意

《「我是有錢人」迷思778》單月詐騙金額逾73億、退休金歸零！專家勸最佳解方：成立信託

台灣大投資智寶將登錄興櫃 未來跨界合作擴大ACG生態圈

相關新聞

虛擬資產業洗錢防制登記名單出爐 確定9家過關、18家陣亡

金管會證期局22日公布虛擬通貨服務提供商（VASP）通過洗錢防制登記辦法之名單，合格的業者確定有9家，包含現代財富、跨鏈...

金管會公告獲准承作加密貨幣幣商 九家名單看這裡

配合虛擬資產專法上路和拉高洗錢防治的規格，金管會對虛擬資產服務事業或人員（VASP）也改採規格更高的洗錢防制登記制，金管...

合庫銀創新推出「圓滿信託暨寵物信託」 打造全方位信託生態圈

我國於今年邁入超高齡社會，為減緩高齡社會對於個人、家庭及社會的衝擊，合庫銀行長期致力於創新信託服務，並依客戶人生各階段及...

台灣加密產業重大突破！首批合法交易所出爐 HOYA BIT搶下先機

台灣加密產業正式迎來歷史性時刻！金管會22日公布虛擬資產服務業登記制正式上線，並核發首批業者營業許可。禾亞數位科技股份有...

南山人壽舉辦失智關懷音樂會 大力倡議失智預防

用舊照片、老音樂療癒失智家庭，南山人壽13日舉辦「失智關懷音樂會暨回憶復刻相片展頒獎典禮」，活動結合弦樂五重奏的老歌演出...

台新新光合併首場「淨山健行」活動 千人齊聚 新新相連做環保

甫完成合併、正式成為全台第四大金控的台新新光金控，於週末舉辦合併後首場大型員工活動「淨山健行」，為集團融合揭開新頁。多年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。