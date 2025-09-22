合庫銀創新推出「圓滿信託暨寵物信託」 打造全方位信託生態圈

我國於今年邁入超高齡社會，為減緩高齡社會對於個人、家庭及社會的衝擊，合庫銀行長期致力於創新信託服務，並依客戶人生各階段及生活照護需求，提供具靈活與廣泛適用性之方案，協助客戶達到守護資產、保全財產及傳承財富的目的。本次為強化信託服務的整合性與延續性，創新人身後事務安排及寵物照護模式，推出「圓滿信託暨寵物信託」，充分展現創新成果。

合庫銀行指出，隨著未婚與無子女夫妻高齡化及少子化，使得家庭功能中「老有所終」功能式微，使老年經濟安全風險增加，而信託除可提供退休後財務問題及日後照護規劃的良好解決方案，更能延續自己的愛與心願，預留財產用以支付喪葬禮儀費用、祭祀安排及寵物照護等功用。

合庫銀行「圓滿信託」即從安養信託架構出發，並將信託生態圈延伸至生命禮儀服務業者的異業合作，落實從生活到生命終點的完整照護規劃。就架構上，客戶可將自身累積財富交付信託，除專款專用於自己晚年安養及寵物照護，亦可於信託契約中約定身後喪葬祭祀方案，且於信託期間皆可依照業者服務內容變化及自身需要變更方案或更換業者，極具彈性，有效擴大信託財產支付範疇。

此外，為因應寵物家庭興起的趨勢，合庫銀行亦透過結盟「寵物照護」、「寵物百貨」、「寵物醫院」、「寵物協會」及「寵物懷思」等異業業者，創新打造「寵物信託」契約架構，透過結合「圓滿信託」、「遺囑信託」或「他益信託」方式，確保寵物於委託人年邁、生病或身後仍獲妥善照護，不僅建立信託與寵物照護的新模式，更藉此跳脫信託僅能照顧「人」的觀點，讓信託服務更加全面。