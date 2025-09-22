台灣加密產業重大突破！首批合法交易所出爐 HOYA BIT搶下先機

台灣加密產業正式迎來歷史性時刻！金管會22日公布虛擬資產服務業登記制正式上線，並核發首批業者營業許可。禾亞數位科技股份有限公司（HOYA BIT加密貨幣交易所）在平台上線前即優先取得《洗錢防制聲明》合規資格後，再度入列第一批獲准的合法交易平台，象徵台灣市場從「防制聲明」走向「完整登記制」的新篇章，產業自此進入制度化與長期化發展的階段。

過去兩年，金管會透過《洗錢防制聲明》機制，讓9家合格業者在法規框架下經營；此次登記制進一步納入完整金融監管架構，投資人權益與資金安全獲得更嚴格保障。禾亞數位科技創辦人彭云嫻表示，登記制不只是法規上的升級，更是信任的建立。它讓加密產業從邊陲走進金融體系核心，也讓資產能在合規制度下被安心採納。

彭云嫻進一步指出，未來五年，台灣將迎來兩大趨勢：一是穩定幣與跨境支付的加速普及，二是現實資產代幣化（RWA）成為企業籌資與永續金融的關鍵工具。台灣擁有龐大的跨境貿易需求與高成熟度的金融體系，只要能結合區塊鏈，就有機會在亞洲成為數位資產的創新中心。」

在眾多平台競逐合規時代市場的同時，HOYA BIT交易所聚焦投資人的三大核心痛點：「門檻、恐懼與不安全感」，全方位打造最適合新手入門的加密貨幣交易所。

第一招「降低門檻」：HOYA BIT支援新台幣直購加密貨幣，不像國際交易所需先將資金換成美元穩定幣（USDT、USDC）才能買幣，有助投資人少一道程序，也省下一筆手續費與匯率波動風險。平台將投資門檻降低至300元，等同一張電影票錢即可入場，讓數位資產投資輕鬆開始。HOYA BIT更採用閃兌機制，從下單到完成僅需1秒，操作流程如同網購般直覺，即便是未曾接觸過的投資人也能無痛購買。此外，媲美國際交易所的交易深度更打造了零滑價交易環境，無論買300元或300萬元皆能同價成交，避免大額下單推高成本。

第二招「打破恐懼」：不少投資人對加密貨幣心存疑慮，擔心交易黑箱或遭遇詐騙。HOYA BIT是全台第一批協助警政署將詐騙金額返還的交易所，迄今已成功處理逾30起案件、累計返還金額近千萬元。平台自註冊起便層層把關，從身分驗證到交易監控均採嚴謹流程，主動攔阻可疑金流，為投資人建立一道堅實的防詐防線。

第三招「建立安全感」：HOYA BIT與遠東銀行合作，將新台幣100%置入信託，並導入美國Fireblocks國際級錢包架構。同時HOYA BIT已通過ISO 27001國際資安認證，並提供真人客服與LINE官方社群，讓投資人隨時獲得協助，杜絕國際平台「求助無門」的困境。

彭云嫻強調：「我們要做的，不是讓投資人盲目追逐市場熱潮，而是一步步建立安心感，讓大眾相信這是一個值得長期參與的市場。」