南山人壽舉辦失智關懷音樂會 大力倡議失智預防

用舊照片、老音樂療癒失智家庭，南山人壽13日舉辦「失智關懷音樂會暨回憶復刻相片展頒獎典禮」，活動結合弦樂五重奏的老歌演出，將觀眾一秒帶回40到60年代的舊時氛圍，現場同時展出南山人壽同仁與民眾投稿的復刻舊照片，讓美好的舊時光與現在串聯，烘托出南山人壽今年的重點倡議「守護記憶─關懷失智症」，並由三位南山人壽業務夥伴分享失智及長照的照護經驗，希望提醒民眾預防及延緩失智歷程的重要性。

南山人壽作為國內最大獨立壽險公司及長照險銷售市占率第一品牌，多年來持續關心國人健康及長期照護的需求， 2025年以「守護記憶─關懷失智症」為主題，推出系列活動，持續倡議失智預防觀念，提醒國人平時要規律運動、充足睡眠、健康飲食、良好社交，同時透過早期發現失智徵兆，早期治療，有效延緩失智的進程，陪伴民眾健康邁向百歲人生。

南山人壽首度舉辦「失智關懷音樂會暨回憶復刻相片展」活動，邀請台灣唯一以台灣音樂文化為價值的灣聲樂團，以弦樂五重奏方式演奏知名老歌，希望用音樂療癒心靈，帶來撫慰人心的力量。據歐美相關研究指出，早在1995年就有學者用卡農寧靜式樂曲，協助減少失智者的不安行為；國內則有實驗顯示，接受音樂照顧的失智者，在照顧經驗中獲得顯著改善，且失智者對於自己在20歲到35歲時接觸的音樂會特別有感，因此，南山人壽期盼用熟悉的老歌曲調，帶給現場觀眾一段難忘的時光。

除了音樂，另一個能守住記憶的就是老照片，南山人壽徵求回憶復刻相片，邀請年輕一代依著舊照片內容，帶著爺爺奶奶、爸爸媽媽或長輩們重現當年場景，亦或是帶爸媽重遊小時候一同去過的遊樂園，留下長大後舊地重遊的照片，創造新的回憶。本次活動共有逾百件作品參展，經過近2,700人次投票，選出優勝作品，在頒獎典禮現場也透過影像帶大家一同重溫美好時刻。不少民眾也帶著長輩和家人一同出席，場面溫馨感人。

南山人壽總經理范文偉在致詞時表示，現在大家都面臨百歲人生，過程中若能留下照片，日後還能回味與懷念，如他年輕時與好友一同攀登玉山，最近想找原班人馬再次挑戰，卻發現已有故人不在；看見參展照片邀請高齡爺奶、爸媽及親友重現20、30年前的場景，就對於當年沒有留下太多父母珍貴的照片感到有些遺憾，因此提醒大家，愛要趁早，且要對生命中無法預期的風險，提早準備，才能讓「未來 有備而來」。

迎接百歲人生，南山人壽希望從事後理賠的角色，積極邁向事前健康促進，協助保戶提早準備、預存健康。當天特別邀請三位南山人壽業務夥伴分享自身的失智照護與長照經驗，希望喚醒民眾對失智症及長照的重視，也提醒民眾保險的重要，定期檢視保單讓自己及家人更無後顧之憂。同時，南山人壽當天也邀請健康守護圈的合作夥伴現場提供相關健康體驗服務，讓民眾體驗記憶力、反應力等訓練方式，達到疾病預防。