金管會公告獲准承作加密貨幣幣商 九家名單看這裡

配合虛擬資產專法上路和拉高洗錢防治的規格，金管會對虛擬資產服務事業或人員（VASP）也改採規格更高的洗錢防制登記制，金管會今日表示，共有9家業者，包括8家舊制業者及1家新申請業者完成洗錢防制登記，才能繼續經營業務，這9家業者分別為禾亞數位科技、現代財富科技、跨鏈科技、幣託科技、鴻朱數位、鏈科、重量科技、拓荒數碼科技、富昇數位等九家。

除了重量科技之外，其他的八家全為現行的業者。金管會也表示，另為利民眾清楚瞭解，金管會亦同步公告已不得再提供虛擬資產服務舊制業者名單，供民眾查詢。

金管會再次提醒民眾，儘管已有業者完成洗錢防制登記，仍應注意虛擬資產無漲跌幅限制容易暴漲暴跌，交易風險高特性，社會大眾從事相關交易前，務必審慎評估可能產生的風險，以保障財產安全，另詐騙集團多以「穩賺不賠」、「高獲利低風險」等話術，誘導民眾購買虛擬資產，嗣後再藉口需支付解凍金、保證金或稅款等，要求民眾繳納額外款項後方得領回投資報酬詐騙手法，金管會呼籲民眾，不輕信高報酬虛假信息，不隨意繳交相關資產，並建議民眾應透過已完成洗錢防制登記業者進行交易，以維護自身權益。

有鑑於原洗錢防制法令遵循聲明制度僅規範業者負有執行洗錢防制措施義務，監管力度尚有不足，金管會說明，為提高業務監理強度，VASP洗錢防制登記辦法已納入洗錢防制登記之申請條件、程序、撤銷或廢止登記、虛擬資產上下架之審查機制、防止不公正交易機制、自有資產與客戶資產分離保管方式、資訊系統與安全、錢包管理機制等事項，並依業務複雜程度採行差異化管理，強化VASP相關內部控制及內部稽核制度之落實遵循，同時搭配公會自律之機制，以期業者健全營運及產業長遠發展。