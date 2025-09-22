快訊

紐時曝台灣這產業30年穩居美頭號供應國 川普關稅上路後「苦哈哈」

新竹4死車禍檢警今相驗 致命傷勢曝光…倖存少年裁定收容

台灣被列名承認巴勒斯坦國 外交部：現階段無承認規畫

台新新光合併後首場大型員工活動 淨山健行 推動永續

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台新新光合併首場「淨山健行」活動，千人齊聚，新新相連做環保。圖／台新新光金提供
台新新光合併首場「淨山健行」活動，千人齊聚，新新相連做環保。圖／台新新光金提供

台新新光金控於周末舉辦合併後大型員工活動「淨山健行」，為集團融合揭開新頁。多年來，台新新光金控積極推動親子健康休閒和環保意識，每年北中南多場活動吸引共計逾1,500名員工及眷屬熱情參與，本次活動更集結原台新、新光兩大團隊，以「一家人」的嶄新姿態同行郊山，攜手守護環境，並於健行途中交流情誼，登高遠眺，共享清新空氣與城市美景。

台北場員工活動訂於9月20日舉行，單場吸引近千名員工及眷屬踴躍參與，展現集團凝聚力。活動從士林區劍潭國小出發，沿著著名的劍潭山步道展開。劍潭山標高153公尺，該路線交通便利，步道平緩，綠蔭環繞，生態資源豐富，素以「圓山十景」聞名。此次台新新光員工與眷屬以行動守護森林，沿途撿拾林間垃圾，親近自然，沿路可見臺灣藍鵲、五色鳥、甲蟲與蝴蝶紛飛。並一同在「老地方觀景台」遠眺大臺北景致，再折返下山。整場健行不僅實踐環境保護，更是一趟融合教育意義與家庭互動的美好旅程。

台新新光金控「淨山健行」活動已持續推動超過二十年，不僅促進員工身心健康與交流，也讓親子家庭在共同行動中締造美好回憶。公司同時積極倡導運動風氣，長期舉辦羽球、壘球、桌球、保齡球賽事，並支持成立高爾夫球、籃球、瑜珈、有氧、登山等多元社團，藉由廣泛的參與機會，讓運動文化融入日常，強化團隊凝聚力，提升企業健康形象與永續價值。

台新新光金控強調，合併後首場員工健行不僅是企業融合的里程碑，更展現集團推動認真永續與綠色生活的決心。今年以來，台新銀行與新光人壽分別在 2025 年 S&P Global 永續年鑑的銀行及保險產業中獲得全球 Top 1％ 殊榮；合併前兩家金控雙雙榮獲《TIME》時代雜誌「2025 年全球 500 大永續企業」。

台新新光金控

延伸閱讀

台中新光三越拚9月27日復業 市府：要通過公共、消費安全

比爾蓋茲登韓綜！親筆自傳揭露早年教育如何塑造創新思維

台北101攜手台新新光金控 首次「無人機＋煙火」展演

台中新光三月拚9月底復業加入周年慶戰場 警今「禁排令」防回堵

相關新聞

虛擬資產業洗錢防制登記名單出爐 確定9家過關、18家陣亡

金管會證期局22日公布虛擬通貨服務提供商（VASP）通過洗錢防制登記辦法之名單，合格的業者確定有9家，包含現代財富、跨鏈...

金管會公告獲准承作加密貨幣幣商 九家名單看這裡

配合虛擬資產專法上路和拉高洗錢防治的規格，金管會對虛擬資產服務事業或人員（VASP）也改採規格更高的洗錢防制登記制，金管...

合庫銀創新推出「圓滿信託暨寵物信託」 打造全方位信託生態圈

我國於今年邁入超高齡社會，為減緩高齡社會對於個人、家庭及社會的衝擊，合庫銀行長期致力於創新信託服務，並依客戶人生各階段及...

台灣加密產業重大突破！首批合法交易所出爐 HOYA BIT搶下先機

台灣加密產業正式迎來歷史性時刻！金管會22日公布虛擬資產服務業登記制正式上線，並核發首批業者營業許可。禾亞數位科技股份有...

南山人壽舉辦失智關懷音樂會 大力倡議失智預防

用舊照片、老音樂療癒失智家庭，南山人壽13日舉辦「失智關懷音樂會暨回憶復刻相片展頒獎典禮」，活動結合弦樂五重奏的老歌演出...

台新新光合併首場「淨山健行」活動 千人齊聚 新新相連做環保

甫完成合併、正式成為全台第四大金控的台新新光金控，於週末舉辦合併後首場大型員工活動「淨山健行」，為集團融合揭開新頁。多年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。