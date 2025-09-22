10月電子期、金融期齊漲

快訊

中央社／ 台北22日電

台北股市今天上漲302.23點，收25880.6點。10月電子期收1510.6點，上漲15.4點，正價差1.2點；10月金融期收2214.4點，上漲13.4點，正價差3.51點。

10月電子期以1510.6點作收，上漲15.4點，成交457口。11月電子期以1511點作收，上漲14.4點，成交6口。

電子現貨以1509.4點作收，上漲21.91點；10月電子期貨與現貨相較，正價差1.2點。

10月金融期以2214.4點作收，上漲13.4點，成交213口。

金融現貨以2210.89點作收，上漲5.71點；10月金融期貨與現貨相較，正價差3.51點。實際收盤價以期交所公告為準。

