央行看新台幣穩定幣 對國內支付體系影響有限
美國政府推動「天才法案」，讓穩定幣成為今年最熱門的財經話題之一。中央銀行特別以報告討論穩定幣，認為即便發行新台幣穩定幣，對國內支付體系、貨幣供給影響均有限，不會干擾台灣貨幣政策傳遞機制。
美國通過天才法案，加速穩定幣發展，在金融圈掀起討論熱潮，聚焦穩定幣將對貨幣、金融市場帶來的影響。
央行報告指出，隨著全球虛擬資產市值快速成長，投資人對虛擬市場中交易媒介的穩定性需求增強，使用比特幣交易將承受價格大幅波動的風險，使用法幣交易則受限於傳統金融監管，因而2014年開始，市場逐步發展價值與法幣掛鉤的穩定幣。
穩定幣是虛擬資產的一種，兼具支付功能及區塊鏈技術的優勢，目前已成為虛擬世界的主要交易媒介，透過穩定幣所進行的虛擬資產交易占比逾8成。
主要國家對穩定幣的監管作法主要分為兩種，一種為直接訂定穩定幣專法，如美國、香港；另一種是訂定虛擬資產專法，其中包括穩定幣相關規範，如歐盟、台灣。
央行指出，台灣對穩定幣的監管作法類似歐盟，也就是研擬「虛擬資產服務法」作為虛擬資產的管理專法，其中包括穩定幣的規範。
台灣對穩定幣的規範內容，與美國、歐盟等先進國家相似，主要包括發行許可、發行人資格、資產隔離、準備資產管理（例如準備資產組成項目及需經公正第三方審計等）、禁止付息及資訊揭露等規定。
外界關注，台灣是否可能出現新台幣穩定幣，金融相關主管機關又如何看待。央行表示，新台幣穩定幣性質，類似台灣的電子支付代幣化。
央行說明，穩定幣發行涉及向不特定大眾吸收資金，與現行電子支付的儲值款項來自不特定大眾所繳存資金的作法類似，且均作為支付用途。
另外，穩定幣利用區塊鏈等技術所發行，性質類似台灣的悠遊卡、一卡通等電子支付的代幣化；不過，央行指出，穩定幣可在虛擬市場作為交易媒介，但悠遊卡、一卡通等電子支付尚無此項功能。
央行表示，若以新台幣穩定幣作為支付工具，對國內現行支付體系影響有限。因為目前虛擬市場以新台幣計價的虛擬資產不多，發行新台幣穩定幣作為新台幣計價虛擬資產的交易媒介，需求不大。
央行並指出，台灣支付體系相當完整，已有信用卡、金融卡、銀行存款及電子支付等多元支付工具，並提供即時支付、收費低等便捷的支付服務，新台幣穩定幣作為支付工具對國內支付體系影響應有限。
至於對國內貨幣供給與貨幣政策傳遞機制的影響，央行認為，發行新台幣穩定幣，應該只會造成市場資金重新分配，對台灣廣義貨幣總計數（M2）與銀行信用創造影響不大；即便發行新台幣穩定幣，也不會干擾台灣貨幣政策傳遞機制。
未來台灣是否發行穩定幣，央行表示，金管會會洽商央行意見，央行也將與金管會共同訂定相關子法規定。
