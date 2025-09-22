凱基人壽關懷失智議題：經營團隊同理日常挑戰

快訊

經濟日報／ 記者黃登榆/台北即時報導

台灣已邁入超高齡社會，失智議題成為全民共同挑戰。凱基人壽連續七年支持台灣失智症協會「國際失智症月」活動，今年總經理郭瑜玲偕同獨立董事張士傑、高渭川與經營團隊一級主管，與失智者及其家屬面對面交流，親身體驗並同理失智家庭的日常挑戰。

經營團隊與失智者家屬透過情境模擬，體驗失智者無法正確表達需求時，家屬如何溝通引導，例如想找鑰匙卻說不出「鑰匙」一詞。郭瑜玲表示，當失智者焦慮急躁、家屬無法滿足需求時，雙方都會挫折，此時更需要家屬耐心傾聽，以簡短清晰的方式引導需求。此次體驗讓大家真切同理照顧者的辛勞與挑戰，凱基人壽期許服務因同理而更溫暖，持續落實金融友善，邁向高齡共融。

凱基人壽於2023年率業界之先訂定《保險業高齡客戶友善服務指南》，建立全台客服中心一致標準，並依國際趨勢逐年優化。這不僅是制度上的調整，更是專業與同理的實踐，讓高齡及失智長輩在處理金融事務時，感受到被理解與尊重，不因記憶力減退或行動不便而失去保障。

