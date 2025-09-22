將來銀行青年信貸專案 利率最優2.38%可貸30萬元

純網銀將來銀行NEXT BANK致力普惠金融，即日起至10月底推出「青春洋溢貸起來」信貸專案，符合資格享一口價2.38％優利及最優免開辦費回饋，期限最長可達8年，讓更多年輕族群都能享有友善的金融資源。

據聯徵中心9月最新統計，30歲以下國人最新信貸平均利率已達8.6％、8.7％之譜；30至40歲平均利率也逾7％。

將來銀行「青春洋溢貸起來」專案只要是年滿18歲且年收入達30萬元以上即可申辦；若年收達60萬元以上，則可享有一口價2.38％的實惠利率，且綁約期僅12個月，利於國人提升資金使用彈性。

將來銀行本次專案特別針對具備基本經濟能力、但尚未累積高資產的青年族群，且客戶若自主同意導入政府「MyData平台」，一次性授權將來銀行查詢財力資料，除可免除3,000元的開辦費外，還可免自行上傳財力證明文件，大幅節省了寶貴的時間與成本。

將來銀行指出，「青春洋溢貸起來」信貸專案透過科技力量讓取得資金體驗更佳；以普惠金融精神，大幅降低年輕族群借貸成本，且全線上、免自行上傳繁瑣財力證明、全天24小時均可申貸更是符合忙碌的現代人需求，無論是短期進修、學習專業技能、準備創業或是前往夢想之地旅行，或是人生不同階段的規劃，「青春洋溢貸起來」都能成為年輕人邁向理想人生的重要助力。