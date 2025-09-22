快訊

拒領普發現金掀供養爭議 釋昭慧：月薪14萬全捐不需供養

拒絕「台灣護照」購票 陸春秋航空開第一槍：堅持一中原則

國際太空站生活大公開！剪頭髮要靠1物搞定 每天看16次日出

券商複委託交易動能強 國泰證「全市場、Retail」雙冠王

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

根據券商公會最新統計公布，2025年1至8月國人透過券商複委託交易金額達6.34兆元，已達2024年全年7.8兆元八成比重，其中，零售經紀Retail市場（即非專投、專投及高資產客戶等自然人交易）的總交易金額則一舉突破3兆元，達3.19兆元，呈現今年以來「逐季成長」的態勢。

觀察國內本土券商的交易表現，亦能發現明顯的消長。穩居複委託市場龍頭寶座的國泰證券，8月仍以1,950億元的交易金額獨領風騷，整體市占率來到21.68%；自然人交易部分，Retail則以單月26.8%，與第二名拉出10個百分點差距，創下整體市占率與Retail市占率雙冠王亮麗表現，國泰證以Retail近三成市占率高出其整體複委託市占率的21%，在前五大券商中展現出相較去年同期最亮眼的增幅；排名第二及第三的永豐金證與元大證，8月複委託交易金額整體市占率分別為16.64%及16.09%，自然人交易的Retail市占則各為16.8%及14.4%。

整體來看，Retail市場顯著的成長動能主要來自於兩個關鍵因素的加乘效果，首先，AI熱潮持續，黃仁勳旋風帶動市場熱度，讓投資人對海外市場的興趣大幅提升；第二，券商積極祭出優惠手續費策略，讓過去因手續費偏高而卻步的投資人，如今透過電子下單複委託手續費僅需0.1%，甚至大舉取消低消門檻。由於大幅降低投資門檻，吸引更多民眾願意嘗試跨市場投資，複委託交易已成為券商兵家必爭之地，未來若能在手續費、商品多樣性與數位體驗三大關鍵中取得平衡，將是脫穎而出的重要關鍵。

延伸閱讀

張淑芬10點半前一定睡覺 竟然也是為了張忠謀！健康清單全曝光

輝達攻自駕小黃 感測元件與鏡頭應用最關鍵 同欣電、亞光等受惠

就市論勢／AI、記憶體族群 有看頭

輝達砸50億美元入股英特爾…黃仁勳指川普未參與！網：我是秦始皇

相關新聞

台新新光合併首場「淨山健行」活動 千人齊聚 新新相連做環保

甫完成合併、正式成為全台第四大金控的台新新光金控，於週末舉辦合併後首場大型員工活動「淨山健行」，為集團融合揭開新頁。多年...

國際認證加持！安聯人壽獲頒「ISO 10002:2018客訴管理系統認證」

安聯人壽堅守「公平同理，待客如己」品牌精神，貫徹金融消費者保護，推動金融友善，持續提供以客戶為中心的貼心服務。在公司的全...

富邦人壽氣候相關財務揭露報告書 榮獲政大評鑑績優

富邦人壽持續深化氣候治理，積極強化風險辨識與策略韌性，近期發布的氣候相關財務揭露（TCFD）報告書榮獲政大企業永續管理研...

獨家／虛擬通貨服務提供商洗錢防制登記截止日逼近 這9家可能過關

時間接近虛擬通貨服務提供商（VASP）需完成洗錢防制登記的截止日9月30日，據了解，有部分業者已接受過面談，截至目前已有超過一個月未有業者遭排除在名單之外，業內人士傳言目前名單上的8家都有可能過關，且似乎還有一家新業者遞件申請未被退件，最終這9家有可能通過洗錢防制登記。

將來銀推青年信貸利率最優2.38%專案 可貸30萬元、免上傳財力證明

服務年輕族群需求，純網銀「將來銀行NEXT BANK」即日起至10月底推出「青春洋溢貸起來」信貸專案，符合資格享一口價2...

樺加沙颱風來襲 台壽、中信產啟動八大應變關懷服務

樺加沙颱風海陸警齊發，中信金控子公司台灣人壽及中信產險已成立緊急應變小組，即時啟動各項關懷服務及快速理賠。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。