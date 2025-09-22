券商複委託交易動能強 國泰證「全市場、Retail」雙冠王

根據券商公會最新統計公布，2025年1至8月國人透過券商複委託交易金額達6.34兆元，已達2024年全年7.8兆元八成比重，其中，零售經紀Retail市場（即非專投、專投及高資產客戶等自然人交易）的總交易金額則一舉突破3兆元，達3.19兆元，呈現今年以來「逐季成長」的態勢。

觀察國內本土券商的交易表現，亦能發現明顯的消長。穩居複委託市場龍頭寶座的國泰證券，8月仍以1,950億元的交易金額獨領風騷，整體市占率來到21.68%；自然人交易部分，Retail則以單月26.8%，與第二名拉出10個百分點差距，創下整體市占率與Retail市占率雙冠王亮麗表現，國泰證以Retail近三成市占率高出其整體複委託市占率的21%，在前五大券商中展現出相較去年同期最亮眼的增幅；排名第二及第三的永豐金證與元大證，8月複委託交易金額整體市占率分別為16.64%及16.09%，自然人交易的Retail市占則各為16.8%及14.4%。

整體來看，Retail市場顯著的成長動能主要來自於兩個關鍵因素的加乘效果，首先，AI熱潮持續，黃仁勳旋風帶動市場熱度，讓投資人對海外市場的興趣大幅提升；第二，券商積極祭出優惠手續費策略，讓過去因手續費偏高而卻步的投資人，如今透過電子下單複委託手續費僅需0.1%，甚至大舉取消低消門檻。由於大幅降低投資門檻，吸引更多民眾願意嘗試跨市場投資，複委託交易已成為券商兵家必爭之地，未來若能在手續費、商品多樣性與數位體驗三大關鍵中取得平衡，將是脫穎而出的重要關鍵。