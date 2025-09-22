國泰戶外寫生青年公園登場 激盪創意描繪美好家園

周六上午的青年公園，聚集了許多攜帶著各式畫具的親子檔，即使天氣炎熱，仍有超過3000人參加了國泰兒童繪畫比賽的戶外寫生活動，大家一起在藍天跟綠蔭下，用畫筆跟色彩，激盪天馬行空想像力，描繪今年賽事主題「健康長大，守護美麗家園」，展現美好的繽紛創意。

戶外寫生結合闖關體驗 展現國泰BETTER TOGETHER理念

國泰人壽客戶關係促進部協理廖昶超表示，國泰兒童繪畫比賽舉辦50年，今年前進全台辦理戶外寫生，國泰特別把「氣候、健康、培力」三大永續理念融入活動。現場除了寫生區，還規劃了闖關遊戲與體驗攤位，讓孩子邊玩邊學，希望透過親子共同參與，體現國泰「BETTER TOGETHER共創更好」的企業理念，期待戶外寫生不僅只是一場活動，也能讓永續意識在日常生活裡扎根。

參加戶外寫生繳交作品後，不但能兌換限量紀念品還能參加摸彩，有機會獲得智慧手錶、飯店住宿券、兒童數位相機、烤麵包機等獎項，等待獎落誰家時的現場氣氛熱烈。

金警聯手詐騙宣導 灌輸民眾反詐DNA

為了讓繪畫與生活教育結合，國泰也與台北市政府警察局萬華分局合作推出「防詐宣導」關卡，透過「金警聯手」的闖關活動，教導正確金融觀念，台北市政府警察局萬華分局分局長陳勇華也強調，網路許多來源不明的連結都有可能是詐騙，希望民眾養成不要亂點連結的習慣，可以多方確認避免被詐騙。

國泰人壽業務部協理沈志鴻表示，國泰組成詐騙防衛隊，跟警政單位攜手，傳遞「不接、不點、不聽、不傳、不信」的防詐原則，「用輕鬆方式藉著挑戰關卡，把反詐DNA灌輸到民眾心中。」

現場也有許多結合健康、永續及環保元素的互動遊戲攤位，吸引許多民眾排隊體驗，透過遊戲獲得相關知識，還能帶回限量獎品。

今年也開設「無框立體小花畫布」手作DIY，引導親子學習運用永生花跟乾燥花進行創作，留白部分讓小朋友能自行上色，課程一開放就被秒殺，成為現場最受歡迎的體驗活動之一。

沅星航空、富足康等品牌也都共襄盛舉，帶來模擬飛行體驗與檢測足部健康等遊戲關卡，透過闖關過程傳遞永續健康理念。

驚訝已辦50屆 全家總動員參加寫生活動

家住士林的巫家三姊妹一早就在青年公園草地上做好準備，全家一起徜徉在藍天綠蔭之下，連爸爸媽媽也一起加入寫生行列，親子共同享受寫生時光；巫媽媽說，因為姐姐喜歡畫畫所以決定一起來參加，才發現原來國泰已經投入兒童繪畫比賽50年了，「很驚訝，竟然已經舉辦這麼多年了但我現在才知道，覺得這個活動很有意義，明年有機會還會帶孩子一起來參加」