快訊

拒領普發現金掀供養爭議 釋昭慧：月薪14萬全捐不需供養

拒絕「台灣護照」購票 陸春秋航空開第一槍：堅持一中原則

國際太空站生活大公開！剪頭髮要靠1物搞定 每天看16次日出

聽新聞
0:00 / 0:00

台新新光合併首場「淨山健行」活動 千人齊聚 新新相連做環保

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新新光合併首場「淨山健行」活動，集結原台新、新光兩大團隊，以「一家人」的嶄新姿態同行郊山，攜手守護環境。台新新光金控／提供
台新新光合併首場「淨山健行」活動，集結原台新、新光兩大團隊，以「一家人」的嶄新姿態同行郊山，攜手守護環境。台新新光金控／提供

甫完成合併、正式成為全台第四大金控的台新新光金控，於週末舉辦合併後首場大型員工活動「淨山健行」，為集團融合揭開新頁。多年來，台新新光金控積極推動親子健康休閒和環保意識，每年北中南多場活動吸引共計逾1,500名員工及眷屬熱情參與，本次活動更集結原台新、新光兩大團隊，以「一家人」的嶄新姿態同行郊山，攜手守護環境，並於健行途中交流情誼，登高遠眺，共享清新空氣與城市美景。

台北場員工活動訂於週末9月20日舉行，單場吸引近千名員工及眷屬踴躍參與，展現集團凝聚力。活動從士林區劍潭國小出發，沿著著名的劍潭山步道展開。劍潭山標高153公尺，該路線交通便利，步道平緩，綠蔭環繞，生態資源豐富，素以「圓山十景」聞名。此次台新新光員工與眷屬以行動守護森林，沿途撿拾林間垃圾，親近自然，沿路可見台灣藍鵲、五色鳥、甲蟲與蝴蝶紛飛。大小朋友一同在「老地方觀景台」遠眺大台北景致，再折返下山。整場健行不僅實踐環境保護，更是一趟融合教育意義與家庭互動的美好旅程。

台新新光金控「淨山健行」活動已持續推動超過二十年，不僅促進員工身心健康與交流，也讓親子家庭在共同行動中締造美好回憶。公司同時積極倡導運動風氣，長期舉辦羽球、壘球、桌球、保齡球賽事，並支持成立高爾夫球、籃球、瑜珈、有氧、登山等多元社團，藉由廣泛的參與機會，讓運動文化融入日常，強化團隊凝聚力，提升企業健康形象與永續價值。

台新新光金控強調，合併後首場員工健行不僅是企業融合的里程碑，更展現集團推動認真永續與綠色生活的決心。今年以來，台新銀行與新光人壽分別在 2025 年 S&P Global 永續年鑑的銀行及保險產業中獲得全球 Top 1％ 殊榮；合併前兩家金控雙雙榮獲《TIME》時代雜誌「2025 年全球 500 大永續企業」。展望未來，台新新光金控將持續秉持認真、創新、永續的精神，攜手員工「認真同行」邁向永續成長新高峰。

台新新光金控

延伸閱讀

台中新光三越拚9月27日復業 市府：要通過公共、消費安全

台北101攜手台新新光金控 首次「無人機＋煙火」展演

台中新光三月拚9月底復業加入周年慶戰場 警今「禁排令」防回堵

最牛一輪／南亞科績優 台新4C 俏

相關新聞

台新新光合併首場「淨山健行」活動 千人齊聚 新新相連做環保

甫完成合併、正式成為全台第四大金控的台新新光金控，於週末舉辦合併後首場大型員工活動「淨山健行」，為集團融合揭開新頁。多年...

國際認證加持！安聯人壽獲頒「ISO 10002:2018客訴管理系統認證」

安聯人壽堅守「公平同理，待客如己」品牌精神，貫徹金融消費者保護，推動金融友善，持續提供以客戶為中心的貼心服務。在公司的全...

富邦人壽氣候相關財務揭露報告書 榮獲政大評鑑績優

富邦人壽持續深化氣候治理，積極強化風險辨識與策略韌性，近期發布的氣候相關財務揭露（TCFD）報告書榮獲政大企業永續管理研...

獨家／虛擬通貨服務提供商洗錢防制登記截止日逼近 這9家可能過關

時間接近虛擬通貨服務提供商（VASP）需完成洗錢防制登記的截止日9月30日，據了解，有部分業者已接受過面談，截至目前已有超過一個月未有業者遭排除在名單之外，業內人士傳言目前名單上的8家都有可能過關，且似乎還有一家新業者遞件申請未被退件，最終這9家有可能通過洗錢防制登記。

將來銀推青年信貸利率最優2.38%專案 可貸30萬元、免上傳財力證明

服務年輕族群需求，純網銀「將來銀行NEXT BANK」即日起至10月底推出「青春洋溢貸起來」信貸專案，符合資格享一口價2...

樺加沙颱風來襲 台壽、中信產啟動八大應變關懷服務

樺加沙颱風海陸警齊發，中信金控子公司台灣人壽及中信產險已成立緊急應變小組，即時啟動各項關懷服務及快速理賠。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。