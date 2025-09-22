快訊

拒領普發現金掀供養爭議 釋昭慧：月薪14萬全捐不需供養

拒絕「台灣護照」購票 陸春秋航空開第一槍：堅持一中原則

國際太空站生活大公開！剪頭髮要靠1物搞定 每天看16次日出

國際認證加持！安聯人壽獲頒「ISO 10002:2018客訴管理系統認證」

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
SGS台灣區副總鮑柏宇(左)與安聯人壽營運長陳俊宏(右)授證合影。安聯人壽／提供
SGS台灣區副總鮑柏宇(左)與安聯人壽營運長陳俊宏(右)授證合影。安聯人壽／提供

安聯人壽堅守「公平同理，待客如己」品牌精神，貫徹金融消費者保護，推動金融友善，持續提供以客戶為中心的貼心服務。在公司的全力支持下，透過跨部室協力合作成功導入「ISO 10002:2018客訴管理系統認證」，加速流程優化，確保每個接觸點皆能達到卓越水準。安聯人壽於9月17日正式通過國際級標準驗證機構SGS的ISO 10002:2018客訴管理系統認證，安聯人壽營運長陳俊宏親自受證。安聯人壽成功地將客訴處理機制接軌國際標準，更為長期深耕「以客戶為中心」的核心理念與實踐「公平待客原則」寫下嶄新里程碑，展現對服務品質的堅持。

深知優質服務與客戶信任是永續經營的基石，在授證儀式上，安聯人壽營運長陳俊宏不僅表達對SGS台灣區副總經理鮑柏宇親自授證致上感謝，更表示：「這張證書不僅是對我們努力的肯定，更象徵著安聯人壽將『公平待客』從核心價值轉化為系統化的具體實踐。面對法規、市場與消費者意識的快速轉變，我們堅信『以客戶為中心』是唯一穩健前行的道路！」

有鑒於此，安聯人壽導入ISO 10002國際標準，旨在全面提升客訴處理的品質與效率，具體實踐內容包含四大關鍵：

1.建立透明溝通管道：透過導入集團「顧客心聲 (VoC)」專案，確保客戶的每項意見都能被妥善記錄、追蹤與處理。

2.標準化處理流程：確保所有客訴都能獲得一致且公平的對待。

3.從抱怨中學習成長：將客戶抱怨視為改進的機會，利用數據分析找出服務流程的痛點，並從源頭解決問題。

4.提升員工專業素養：透過持續的培訓與跨部門協作，強化第一線人員的專業技能與同理心，實踐「顧客導向」的企業文化。

當前，安聯人壽官方網站的客戶滿意度更已高達4.9顆星（滿分5顆星）。安聯人壽期許能藉此為台灣金融保險業樹立服務典範，並持續投入資源與創新，為消費者創造更公平、信賴的保險環境，讓保戶增加對安聯人壽的好感度，大幅減少客訴案件的產生，成為客戶心中首選的保險夥伴。

落實普惠金融精神，「ISO 10002:2018客訴管理系統認證」儼然為企業提升服務品質與公平待客的關鍵指標，也是當前國際上最新且系統化的顧客服務管理體系，包括制定客戶申訴處理的服務承諾、流程的規劃和設計、實際運作和持續改善。有效的投訴管理能將客戶轉化為忠誠支持者，並從中挖掘改善機會，進而提升體驗與創造商機的關鍵途徑。未來，安聯人壽將持續遵循ISO 1000標準，檢視各項客戶服務的有效性及落實程度，營造金融友善的服務環境。

延伸閱讀

台企銀做公益 辦捐血活動

壽險一站式投保 打科技牌

權民搶百萬起跑 三亮點

安聯人壽亞洲保險新聞獎摘雙冠 最佳數位保險公司獎、數位轉型卓越獎

相關新聞

台新新光合併首場「淨山健行」活動 千人齊聚 新新相連做環保

甫完成合併、正式成為全台第四大金控的台新新光金控，於週末舉辦合併後首場大型員工活動「淨山健行」，為集團融合揭開新頁。多年...

國際認證加持！安聯人壽獲頒「ISO 10002:2018客訴管理系統認證」

安聯人壽堅守「公平同理，待客如己」品牌精神，貫徹金融消費者保護，推動金融友善，持續提供以客戶為中心的貼心服務。在公司的全...

富邦人壽氣候相關財務揭露報告書 榮獲政大評鑑績優

富邦人壽持續深化氣候治理，積極強化風險辨識與策略韌性，近期發布的氣候相關財務揭露（TCFD）報告書榮獲政大企業永續管理研...

獨家／虛擬通貨服務提供商洗錢防制登記截止日逼近 這9家可能過關

時間接近虛擬通貨服務提供商（VASP）需完成洗錢防制登記的截止日9月30日，據了解，有部分業者已接受過面談，截至目前已有超過一個月未有業者遭排除在名單之外，業內人士傳言目前名單上的8家都有可能過關，且似乎還有一家新業者遞件申請未被退件，最終這9家有可能通過洗錢防制登記。

將來銀推青年信貸利率最優2.38%專案 可貸30萬元、免上傳財力證明

服務年輕族群需求，純網銀「將來銀行NEXT BANK」即日起至10月底推出「青春洋溢貸起來」信貸專案，符合資格享一口價2...

樺加沙颱風來襲 台壽、中信產啟動八大應變關懷服務

樺加沙颱風海陸警齊發，中信金控子公司台灣人壽及中信產險已成立緊急應變小組，即時啟動各項關懷服務及快速理賠。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。