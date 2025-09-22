富邦人壽氣候相關財務揭露報告書 榮獲政大評鑑績優

富邦人壽持續深化氣候治理，積極強化風險辨識與策略韌性，近期發布的氣候相關財務揭露（TCFD）報告書榮獲政大企業永續管理研究中心主辦「TCFD報告書評鑑」績優單位肯定。此外，建立「回饋社會是經營核心」的企業文化，富邦人壽特舉辦「不平等與社會相關財務揭露(TISFD)講座」，並邀請獨立董事許碩芬教授蒞臨講授。

富邦人壽總經理陳世岳表示，富邦人壽積極實踐責任投資與環境永續行動，投入ESG主題投資，並針對高碳排產業進行風險評估；全面導入ISO環境管理標準，設立節能減碳指標與目標，持續優化營運效率。此外，企業應正視並管理與「社會不平等」的相關風險，富邦人壽透過舉辦講座，讓中高階主管瞭解社會不平等對業務的影響，並鼓勵各部門積極擬定未來因應計畫，共思在數位創新的社會中如何落實公平待客，讓富邦人壽持續走在國際金融趨勢的潮流上。

富邦人壽於氣候相關財務揭露（TCFD）報告書中，系統性揭露氣候治理架構與風險管理機制，透過情境分析，評估氣候變遷對投融資及營運層面的衝擊，並設定指標與目標，落實氣候風險管理與因應，榮獲政大企業永續管理研究中心主辦「TCFD報告書評鑑」績優單位肯定，並受邀分享撰寫經驗。

富邦人壽持續落實「責任投資原則（PRI）」，積極參與碳核算金融聯盟（PCAF）、亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC）與氣候行動100+（CA100+）等倡議，攜手全球金融機構推動淨零轉型；此外，也通過SBTi減碳目標審核，承諾2040年前全面使用再生能源（RE100），並以2050年淨零排放為長期目標，展現對全球永續發展的承諾。

近年來從疫情到關稅，衝擊百工百業，直接影響民眾的生活成本，對於保險業而言，醫療衛生資源的不平等，可能導致公共衛生危機升高，造成壽險與健康險的理賠風險急遽升高且更難預測。「社會不平等」不僅是道德層面的挑戰，正視並管理與「社會不平等」的相關風險，也已經不再是「選修課」，而是企業追求長期穩健經營與永續發展的「必修課」。富邦人壽特舉辦「以不平等與社會相關財務揭露(TISFD)檢視公平待客之實踐」專題講座，由中高階主管參加，並邀請獨立董事許碩芬教授蒞臨講授，深入淺出介紹TISFD的框架內涵、發展趨勢及理論基礎，探討台灣及日本壽險業社會面向的永續發展，以有系統、有組織、以及生動活潑的實例道出如何以不平等與社會相關財務揭露檢視保險業公平待客原則之實踐。

TISFD是以人為本的財務揭露框架，由不平等相關財務揭露(TIFD)和社會相關財務揭露(TSFD)合併而成，是國際上最新發布將社會面(S)放入風險關注的財務揭露準則。TISFD主張企業有責任去辨識性別不平等、貧富差距、勞權不彰等社會議題所帶來的風險，並做出因應作為。對照氣候變遷已導入為IFRS 永續準則揭露事項，未來不平等與社會議題將成為相關要求揭露事項，全體金融保險業需密切注意後續發展。