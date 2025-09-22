快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名被「財氣包圍」：能獲豐厚財富

樹林社宅遭中央取消！ 國土署地質鑽探 龐大營建廢物堆置地底

雙城論壇緩辦 陸委會：「相當意外」 原本今早要發許可證

富邦人壽氣候相關財務揭露報告書 榮獲政大評鑑績優

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
富邦人壽舉辦「不平等與社會相關財務揭露(TISFD)講座」接軌國際永續揭露準則，邀請獨立董事許碩芬講授，現場有總經理及20多名高階主管共同參與。富邦人壽／提供
富邦人壽舉辦「不平等與社會相關財務揭露(TISFD)講座」接軌國際永續揭露準則，邀請獨立董事許碩芬講授，現場有總經理及20多名高階主管共同參與。富邦人壽／提供

富邦人壽持續深化氣候治理，積極強化風險辨識與策略韌性，近期發布的氣候相關財務揭露（TCFD）報告書榮獲政大企業永續管理研究中心主辦「TCFD報告書評鑑」績優單位肯定。此外，建立「回饋社會是經營核心」的企業文化，富邦人壽特舉辦「不平等與社會相關財務揭露(TISFD)講座」，並邀請獨立董事許碩芬教授蒞臨講授。

富邦人壽總經理陳世岳表示，富邦人壽積極實踐責任投資與環境永續行動，投入ESG主題投資，並針對高碳排產業進行風險評估；全面導入ISO環境管理標準，設立節能減碳指標與目標，持續優化營運效率。此外，企業應正視並管理與「社會不平等」的相關風險，富邦人壽透過舉辦講座，讓中高階主管瞭解社會不平等對業務的影響，並鼓勵各部門積極擬定未來因應計畫，共思在數位創新的社會中如何落實公平待客，讓富邦人壽持續走在國際金融趨勢的潮流上。

富邦人壽於氣候相關財務揭露（TCFD）報告書中，系統性揭露氣候治理架構與風險管理機制，透過情境分析，評估氣候變遷對投融資及營運層面的衝擊，並設定指標與目標，落實氣候風險管理與因應，榮獲政大企業永續管理研究中心主辦「TCFD報告書評鑑」績優單位肯定，並受邀分享撰寫經驗。

富邦人壽持續落實「責任投資原則（PRI）」，積極參與碳核算金融聯盟（PCAF）、亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC）與氣候行動100+（CA100+）等倡議，攜手全球金融機構推動淨零轉型；此外，也通過SBTi減碳目標審核，承諾2040年前全面使用再生能源（RE100），並以2050年淨零排放為長期目標，展現對全球永續發展的承諾。

近年來從疫情到關稅，衝擊百工百業，直接影響民眾的生活成本，對於保險業而言，醫療衛生資源的不平等，可能導致公共衛生危機升高，造成壽險與健康險的理賠風險急遽升高且更難預測。「社會不平等」不僅是道德層面的挑戰，正視並管理與「社會不平等」的相關風險，也已經不再是「選修課」，而是企業追求長期穩健經營與永續發展的「必修課」。富邦人壽特舉辦「以不平等與社會相關財務揭露(TISFD)檢視公平待客之實踐」專題講座，由中高階主管參加，並邀請獨立董事許碩芬教授蒞臨講授，深入淺出介紹TISFD的框架內涵、發展趨勢及理論基礎，探討台灣及日本壽險業社會面向的永續發展，以有系統、有組織、以及生動活潑的實例道出如何以不平等與社會相關財務揭露檢視保險業公平待客原則之實踐。

TISFD是以人為本的財務揭露框架，由不平等相關財務揭露(TIFD)和社會相關財務揭露(TSFD)合併而成，是國際上最新發布將社會面(S)放入風險關注的財務揭露準則。TISFD主張企業有責任去辨識性別不平等、貧富差距、勞權不彰等社會議題所帶來的風險，並做出因應作為。對照氣候變遷已導入為IFRS 永續準則揭露事項，未來不平等與社會議題將成為相關要求揭露事項，全體金融保險業需密切注意後續發展。

延伸閱讀

壽險業上半年股息入帳628億年增14.6% 這三家突破百億元

商辦與百貨落成助威 五大壽險不動產收益倍增 上半年達228億元

AI協助防詐 成效耀眼

雲林自籌經費購買牙科診療椅 照顧偏鄉學童口腔

相關新聞

獨家／虛擬通貨服務提供商洗錢防制登記截止日逼近 這9家可能過關

時間接近虛擬通貨服務提供商（VASP）需完成洗錢防制登記的截止日9月30日，據了解，有部分業者已接受過面談，截至目前已有...

富邦人壽氣候相關財務揭露報告書 榮獲政大評鑑績優

富邦人壽持續深化氣候治理，積極強化風險辨識與策略韌性，近期發布的氣候相關財務揭露（TCFD）報告書榮獲政大企業永續管理研...

將來銀推青年信貸利率最優2.38%專案 可貸30萬元、免上傳財力證明

服務年輕族群需求，純網銀「將來銀行NEXT BANK」即日起至10月底推出「青春洋溢貸起來」信貸專案，符合資格享一口價2...

樺加沙颱風來襲 台壽、中信產啟動八大應變關懷服務

樺加沙颱風海陸警齊發，中信金控子公司台灣人壽及中信產險已成立緊急應變小組，即時啟動各項關懷服務及快速理賠。

集保結算所「大專生金融就業公益專班」 點亮希望、逆轉人生

臺灣集中保管結算所主辦「大專生金融就業公益專班」2025年邁入第11年，9月20日全國北、中、南、東區計9個專班同步開訓...

移工消費商機破千億 全盈+PAY 搶進移工電支藍海

勞動部最新公布顯示，台灣移工族群已突破83萬人，消費力更是不容小覷。根據統計，移工族群扣除匯回家鄉的收入後，留下來的收入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。