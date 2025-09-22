聚焦 AI Server 升級題材 掌握台股趨勢契機

隨著全球AI應用持續快速擴張，驅動伺服器升級需求，以及生成式AI帶動全球算力需求，台股AI伺服器供應鏈成為市場焦點。兆豐投信指出，AI伺服器的高效能運算帶動對光通訊的龐大需求，包含光引擎（Optical Engine, OE）及矽光子（Silicon Photonics）相關技術，將是未來伺服器產業的關鍵發展方向，台灣相關廠商有望持續受惠，推升營運表現。

兆豐投信分析，AI伺服器因需處理龐大數據量，傳統電訊傳輸效能逐漸不足，市場轉向光學解決方案，帶動光引擎及矽光子相關需求爆發。台灣廠商在晶片設計、封裝、模組代工及光學元件製造領域具備完整產業鏈，具備搶攻全球AI基礎建設大餅的優勢。

兆豐投信表示，下一代GPU平台Rubin Ultra 將採用 HDVC架構（電壓直流供電），提升資料中心能源效率；而BBU （Battery Backup Unit，電池備援電力模組）提供緊急電源，確保伺服器、數據中心或設備在斷電時持續運作，避免數據丟失或系統崩潰，有助於強化運算穩定性。龐大數據傳輸需求推動光通訊技術進化，傳輸技術的發展最終有機會邁向共同封裝光學（Co-Packaged Optics, CPO），台灣相關廠商憑藉完整產業鏈，有望持續受惠。

兆豐國民基金研究團隊表示，AI不僅是短期市場題材，更是驅動未來十年的科技主軸。從AI伺服器到光通訊，再到矽光子應用，台股將持續扮演全球供應鏈的核心角色，建議投資人把握機會，透過專業基金參與趨勢，把握AI伺服器與矽光子供應鏈長期成長契機。

兆豐投信建議，雖然看好未來台股趨勢，但是市場仍有風險存在，例如美國232條款對台灣的影響，以及美國聯準會貨幣政策等。建議一般投資人可以考慮選擇TISA級別基金做配置，TISA帳戶的定期定額投資機制，可以平均成本，避免單筆進場的時機壓力，強化投資紀律，建立長期理財觀念，以兆豐國民基金TISA級別為例，該基金成立超過30年，符合TISA基金委員會篩選標準，基金經理費大幅調降至0.5%（年），現在投資組合聚焦未來主流AI及光通訊產業族群，且基金採年配息機制，適合投資人做中長期穩健投資。