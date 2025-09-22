獨家／虛擬通貨服務提供商洗錢防制登記截止日逼近 這9家可能過關

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
比特幣示意圖。圖／AI生成
時間接近虛擬通貨服務提供商（VASP）需完成洗錢防制登記的截止日9月30日，據了解，有部分業者已接受過面談，截至目前已有超過一個月未有業者遭排除在名單之外，業內人士傳言目前名單上的八家都有可能過關，且似乎還有一家新業者遞件申請未被退件，最終這9家有可能通過洗錢防制登記。

根據金管會訂定的VASP登記辦法規定，業者需於3月底前向金管會遞件申請洗錢防制登記，且9月底前要完成，即有進入洗錢防制登記名單的業者才算過關。據業內人士透露，依VASP洗錢防制登記辦法第30條規定、仍得提供虛擬資產服務之業者名單中，共8家業者包含現代財富（MaiCoin集團）、跨鏈科技（Chainss）、幣託科技（BitoPro）、禾亞數位（HOYA BIT）、鴻朱數位（HzBit）、拓荒數碼科技（ZONE Wallet）、富昇數位（TWEX）等，陸續有接受過面談，且自8月8日至今名單未曾再有業者遭否決，推測8家業者過關的機率很高。

除此之外，還可能有另一家未曾出現在名單上的錢包商KryptoGO也會過關，據了解，該業者在申請遞件之後也未曾被退件，推測最終可能是名單上的8家業者加上這位「新同學」通過洗錢防制登記辦法，成為合格的VASP業者。

稍早詢問證期局表示，目前仍在審查中，如有任何異動將以新聞稿發布。

洗錢防制

