快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名被「財氣包圍」：能獲豐厚財富

樹林社宅遭中央取消！ 國土署地質鑽探 龐大營建廢物堆置地底

雙城論壇緩辦 陸委會：「相當意外」 原本今早要發許可證

聽新聞
0:00 / 0:00

將來銀推青年信貸利率最優2.38%專案 可貸30萬元、免上傳財力證明

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
「將來銀行」即日起至10月底推出「青春洋溢貸起來」信貸專案。圖／將來銀行提供
「將來銀行」即日起至10月底推出「青春洋溢貸起來」信貸專案。圖／將來銀行提供

服務年輕族群需求，純網銀「將來銀行NEXT BANK」即日起至10月底推出「青春洋溢貸起來」信貸專案，符合資格享一口價2.38％優利及最優免開辦費回饋，額度最高30萬元，期限最長可達8年，以行動落實普惠金融，讓更多年輕族群都能享有友善的金融資源。

據聯徵中心9月最新統計，30歲以下國人最新信貸平均利率已達8.6％、8.7％之譜；30~40歲平均利率也逾7％，將來銀行「青春洋溢貸起來」專案只要是年滿18歲且年收入達30萬元以上即可申辦；若年收達60萬元以上，則可享有一口價2.38％的實惠利率，且綁約期僅12個月，利於國人提升資金使用彈性。

將來銀行本次專案特別針對具備基本經濟能力、但尚未累積高資產的青年族群，且客戶若自主同意導入政府「MyData平台」，一次性授權將來銀行查詢財力資料，除可免除3,000元的開辦費外，還可免自行上傳財力證明文件，大幅節省了寶貴的時間與成本。

將來銀行表示，8月推出中南部水災紓困信貸後，收獲許多年輕客戶回饋有不同類型的資金需求。將來銀行為協助年輕族群勇敢追夢，透過創新機制讓取得資金更便捷，如「線上免視訊智慧對保」服務，讓身份確認及對保均全程在線上完成，無需安排視訊通話，最快1小時內到手資金，打造出快速、便利且安全的數位貸款體驗。

將來銀行指出，「青春洋溢貸起來」信貸專案從客戶體驗出發，透過科技力量讓取得資金體驗更佳；以普惠金融精神，大幅降低年輕族群借貸成本，且全線上、免自行上傳繁瑣財力證明、全天24小時均可申貸更是符合忙碌的現代人需求，無論是短期進修、學習專業技能、準備創業或是前往夢想之地旅行，或是人生不同階段的規劃，「青春洋溢貸起來」都能成為年輕人邁向理想人生的重要助力。

將來銀行

延伸閱讀

輝達攻自駕小黃 感測元件與鏡頭應用最關鍵 同欣電、亞光等受惠

台積電埃米製程 美廠搶著要

馬斯克攻AI伺服器鏈叫好 緯創、英業達等迎大單

委外研發 有條件適用優稅

相關新聞

獨家／虛擬通貨服務提供商洗錢防制登記截止日逼近 這9家可能過關

時間接近虛擬通貨服務提供商（VASP）需完成洗錢防制登記的截止日9月30日，據了解，有部分業者已接受過面談，截至目前已有...

富邦人壽氣候相關財務揭露報告書 榮獲政大評鑑績優

富邦人壽持續深化氣候治理，積極強化風險辨識與策略韌性，近期發布的氣候相關財務揭露（TCFD）報告書榮獲政大企業永續管理研...

將來銀推青年信貸利率最優2.38%專案 可貸30萬元、免上傳財力證明

服務年輕族群需求，純網銀「將來銀行NEXT BANK」即日起至10月底推出「青春洋溢貸起來」信貸專案，符合資格享一口價2...

樺加沙颱風來襲 台壽、中信產啟動八大應變關懷服務

樺加沙颱風海陸警齊發，中信金控子公司台灣人壽及中信產險已成立緊急應變小組，即時啟動各項關懷服務及快速理賠。

集保結算所「大專生金融就業公益專班」 點亮希望、逆轉人生

臺灣集中保管結算所主辦「大專生金融就業公益專班」2025年邁入第11年，9月20日全國北、中、南、東區計9個專班同步開訓...

移工消費商機破千億 全盈+PAY 搶進移工電支藍海

勞動部最新公布顯示，台灣移工族群已突破83萬人，消費力更是不容小覷。根據統計，移工族群扣除匯回家鄉的收入後，留下來的收入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。