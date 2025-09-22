樺加沙颱風強勢逼近 台壽保與中信產啟動八大緊急應變措施

樺加沙颱風海陸警齊發，中信金旗下台壽保暨中信產提醒全臺民眾都要嚴防強風及豪大雨，備戰做好防颱措施，注意安全避免不必要的外出，台灣人壽與中國信託產險已成立緊急應變小組，即時啟動各項關懷服務及快速理賠。

樺加沙颱風威力不容小覷，台灣人壽啟動受災保戶「快速理賠服務及預付醫療保險金｣、「續期保費緩繳三個月」、「保單借款利息緩繳六個月」、「補發保單工本費優惠」及「緩繳房屋貸款本金及利息一年」；中國信託產險則成立「災損服務中心」，啟動快速理賠暨緊急應變關懷服務。

颱風期間服務不打烊，台灣人壽第一線客服人員維持正常服務，亦密切關注颱風動態，加強各地服務通報機制，主動查詢比對受災保戶及關懷聯繫，若颱風災害符合保單理賠條件之傷亡保戶，即啟動快速理賠服務及預付醫療保險金，所需文件後補即可。

台灣人壽保戶可至全臺7-ELEVEN的ibon使用「便利賠」，或台灣人壽官網「龍e賠」線上服務申請，全年無休不受時間及空間限制，只要依系統操作隨時可上傳資料申請理賠，再將正本寄回台灣人壽總公司即可完成申請。保戶服務細項可上台灣人壽網站（https://www.taiwanlife.com/）或撥打免費客服專線0800-099-850諮詢；中國信託產險保戶若因颱風造成相關班機或旅程延誤，個人旅行綜合保險等相關理賠服務，可上官網（https://www.ctbcins.com/）或撥打24小時服務專線0800-075-777諮詢。