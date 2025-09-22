樺加沙颱風來襲 台壽、中信產啟動八大應變關懷服務

樺加沙颱風海陸警齊發，中信金控子公司台灣人壽及中信產險已成立緊急應變小組，即時啟動各項關懷服務及快速理賠。

樺加沙颱風威力不容小覷，台灣人壽啟動受災保戶「快速理賠服務及預付醫療保險金｣、「續期保費緩繳三個月」、「保單借款利息緩繳六個月」、「補發保單工本費優惠」及「緩繳房屋貸款本金及利息一年」；中國信託產險則成立「災損服務中心」，啟動快速理賠暨緊急應變關懷服務。

颱風期間服務不打烊，台灣人壽第一線客服人員維持正常服務，亦密切關注颱風動態，加強各地服務通報機制，主動查詢比對受災保戶及關懷聯繫，若颱風災害符合保單理賠條件之傷亡保戶，即啟動快速理賠服務及預付醫療保險金，所需文件後補即可。