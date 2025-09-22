颱風樺加沙來襲 金管會促保險業加強保戶服務

中央氣象署今天持續發布颱風樺加沙海上陸上颱風警報，金管會表示，責成壽險公會與產險公會，轉知各保險公司應做好各營業場所防颱準備，並主動瞭解保戶災損情形，依保險契約約定儘速辦理理賠。

金管會透過新聞稿提醒，民眾除注意自身安全及做好防颱準備外，亦應審視投保的保單是否已就颱風或洪水所致損失提供適足保障，如「住宅火災及地震基本保險」的「住宅颱風及洪水災害補償保險」僅提供基本保障，建議民眾可視自身需求，額外加保颱風洪水附加條款以提高保障。

此外，汽車車體損失保險，不論是甲式、乙式或丙式，其承保範圍並未包含颱風或洪水所造成的損失，建議可加保「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」以獲得完整保障。

金管會表示，民眾如有因颱風致生上開災損情況，可於事故發生後，依保險契約承保範圍向保險公司申請理賠；如對於理賠事項仍有疑義，可多加利用各保險公司及壽險公會、產險公會的免付費服務專線或官網。

各家保險業者，也在第一時間啟動關懷保戶機制，包含快速理賠與保費緩繳等服務。

國泰人壽表示，啟動全方位關懷保戶服務機制，包含快速理賠、理賠預付金、保費緩繳及優惠等服務。提醒保戶提早做好防颱準備及防災措施，密切注意政府公告，留意氣象狀況，並對人身財產安全保持警覺。

南山人壽宣布啟動保戶關懷服務措施；南山產物保險也提醒，民眾若有投保住宅火險，若因風災導致住宅發生淹水事故，只要符合「水災災害救助種類及標準」，將有專人協助啟動快速理賠服務。

台灣人壽啟動受災保戶「快速理賠服務及預付醫療保險金」、「續期保費緩繳3個月」、「保單借款利息緩繳6個月」、「補發保單工本費優惠」及「緩繳房屋貸款本金及利息1年」；中信產險則成立「災損服務中心」，啟動快速理賠暨緊急應變關懷服務。

凱基人壽說明，推出「快速理賠」、「住院預付金」、「保費緩繳」、「保服優惠」及「旅平險彈性調整」等5大保戶關懷服務，已投保凱基人壽旅行平安險的保戶，可於即日起1週內提出契變申請辦理取消或延期。

富邦人壽說明，保戶如果因颱風災害成為受災戶，將提供快速理賠服務、醫療保險金抵繳住院費用服務、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、房貸協處方案申請、免費保單補發等6大緊急應變方案與關懷措施。

新光人壽表示，啟動「新光防颱5保」保戶關懷服務，提供保戶「主動協助理賠」、「保單補發免收工本費」、「續期保費緩繳優惠」、「保險單借款利息緩繳優惠」及「房屋貸款本金寬延優惠」等5項服務。

三商美邦人壽啟動保戶服務因應機制，即日起至11月30日止，受災戶房屋貸款本金可申請緩繳3個月等。全球人壽也啟動「天然災害保戶關懷計劃」，給予受災保戶協助。