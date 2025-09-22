央行看台幣穩定幣 提出兩點恐影響需求
中央銀行近期發布報告，對於台幣穩定幣作為支付工具，對於台灣整體支付體系影響有限，主要原因有二：一、目前台幣計價的虛資產不多，使得台幣穩定幣作為交易媒體需求不大，二則是台灣的支付系統完整，使得新台幣穩定幣影響有限。
央行指出，目前虛擬市場以新台幣計價的虛擬資產不多，因此發行新台幣穩定幣作為新台幣計價虛擬資產的交易媒介，其需求可能不大。另外，我國支付體系具有相當完整且多元之支付工具，並提供即時支付、收費低等便捷的支付服務，新台幣穩定幣作為支付工具對支付體系影響有限。
不過，央行對於穩定幣的監理，提出自己的看法。央行表示，主管機關已研擬「 虛擬資產服務法 」草案，將穩定幣納管。另外，未來許可穩定幣發行前，金管會將洽商央行意見；央行行將與金管會共同訂定相關子法規定，以落實央行的管理制度。
