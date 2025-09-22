快訊

看3小時電影、連假塞車狂憋尿？網推吃一盒糖「完全沒尿意」專科醫曝原因

台灣的驕傲淡江大橋 你不知道的「3件怪事」

簡立峰專欄／關稅戰加速製造業AI化 為何成台灣契機？

華南e指沖獨家攜手S&P 新功能第4季上線

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
華南e指沖複委託將新增「趨勢掃描」功能，每天對比11大產業與美股指數：當大盤跌但類股分數升、由綠轉紅時，意味資金聚集，可能領漲。(華南永昌證券/提供)
華南e指沖複委託將新增「趨勢掃描」功能，每天對比11大產業與美股指數：當大盤跌但類股分數升、由綠轉紅時，意味資金聚集，可能領漲。(華南永昌證券/提供)

華南永昌證券「華南e指沖」第4季將上線全新複委託功能，與國際權威金融分析機構「標準普爾（S&P）」獨家合作，提供高品質數據，並推出自建模型，輔以各大券商分析師評分，搭配關鍵字搜尋，選股更快速，且能一鍵切換台外幣帳號，助投資人高效掌握跨幣別投資機會。

國內複委託市場近年持續成長，據券商公會最新統計，今年前七月國內複委託交易總額累積達5.4兆元，年增約25％，主要集中在美國市場，占整體交易額75％。

隨著投資人布局海外市場的意願增加，要快速掌握市場趨勢，投資決策亟需兼具深度與廣度的數據支持，為此，華南永昌證券將在e指沖 App獨家與 S&P 簽約合作，確保數據可靠、有保障。

在投資標的篩選上，e指沖以「五力選股」的獨家自建模型，評估企業競爭優勢與產業地位，幫助投資人掌握企業長期競爭力。

不只透過數位化篩選，e指沖也將納入各大券商分析師對個股的評級與目標價，投資人能快速聚焦市場高度推薦的標的，不必再費時比對各家研報。

而在搜尋效率方面，過去投資人搜尋標的，往往需要在龐雜的網路資訊中逐一篩選，當新功能上線後，只需輸入關鍵字，即能一鍵找到符合需求的股票，大幅提升效率。

新功能還包括「趨勢掃描」，整合「指標」、「選股」、「策略」三大要素，綜合研判資金流向與市場情緒，這不僅幫助投資人從產業脈動中捕捉強勢與反轉訊號，還能進一步鎖定具抗跌或領漲潛力的個股，搶先布局。

除了選股更加快速精準外，e指沖也優化交易體驗，新增「一鍵切換台外幣帳號」的功能，省去繁瑣步驟，讓跨境投資更加直覺與順暢。

市場氛圍持續熱絡，投資人期待美國降息，AI、半導體等題材帶動美股交易量高檔，值此之際，e指沖全新複委託功能將於第四季上線，提升投資效率與決策深度，是布局海外的重要利器，屆時將提供證券戶客戶免費試用十天，新戶則可透過「一鍵多開」同時開立證券及複委託帳戶，輕鬆掌握海外機會，詳洽網址https://www.entrust.com.tw/Marketing/openaccount/index.html

延伸閱讀

AI協助防詐 成效耀眼

證券永續座談 人氣旺

搶救台南黃金海岸沙灘退縮 離岸堤、養灘雙軌前進穩沙源

清華學霸慘了！發文偷炫耀「年薪7億元」遭美方起訴 最高刑期20年

相關新聞

移工消費商機破千億 全盈+PAY 搶進移工電支藍海

勞動部最新公布顯示，台灣移工族群已突破83萬人，消費力更是不容小覷。根據統計，移工族群扣除匯回家鄉的收入後，留下來的收入...

華南e指沖獨家攜手S&P 新功能第4季上線

華南永昌證券「華南e指沖」第4季將上線全新複委託功能，與國際權威金融分析機構「標準普爾（S&P）」獨家合作，提供高品質數...

康和證券推廣反詐打詐 反制破解常用詐騙話術

根據內政部警政署165打詐儀表板統計，詐騙手法前五名中，假交友投資詐財與假交友徵婚詐財分別位居三、五名，今年8月全台灣受...

境外金融中心獲利大躍進 美降息效應 全年獲利上看「2」字頭

金管會統計，2025年前七月銀行、證券與保險三大境外金融中心稅前盈餘18.8億美元已超車去年一整年，年增近九成。美國9月...

金管會「體檢」高雄資產專區

高雄資產專區7月才熱鬧開張，9月即迎來金管會的「聯合訪視」。據了解，檢查局與銀行局已陸續對進駐專區內15家銀行做「體檢」...

商辦與百貨落成助威 五大壽險不動產收益倍增 上半年達228億元

今年上半年多數壽險業者的投資性不動產收益普遍成長，五大壽險上半年投資性不動產收益達228.9億元，較去年同期89.9億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。