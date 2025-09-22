華南e指沖獨家攜手S&P 新功能第4季上線

華南永昌證券「華南e指沖」第4季將上線全新複委託功能，與國際權威金融分析機構「標準普爾（S&P）」獨家合作，提供高品質數據，並推出自建模型，輔以各大券商分析師評分，搭配關鍵字搜尋，選股更快速，且能一鍵切換台外幣帳號，助投資人高效掌握跨幣別投資機會。

國內複委託市場近年持續成長，據券商公會最新統計，今年前七月國內複委託交易總額累積達5.4兆元，年增約25％，主要集中在美國市場，占整體交易額75％。

隨著投資人布局海外市場的意願增加，要快速掌握市場趨勢，投資決策亟需兼具深度與廣度的數據支持，為此，華南永昌證券將在e指沖 App獨家與 S&P 簽約合作，確保數據可靠、有保障。

在投資標的篩選上，e指沖以「五力選股」的獨家自建模型，評估企業競爭優勢與產業地位，幫助投資人掌握企業長期競爭力。

不只透過數位化篩選，e指沖也將納入各大券商分析師對個股的評級與目標價，投資人能快速聚焦市場高度推薦的標的，不必再費時比對各家研報。

而在搜尋效率方面，過去投資人搜尋標的，往往需要在龐雜的網路資訊中逐一篩選，當新功能上線後，只需輸入關鍵字，即能一鍵找到符合需求的股票，大幅提升效率。

新功能還包括「趨勢掃描」，整合「指標」、「選股」、「策略」三大要素，綜合研判資金流向與市場情緒，這不僅幫助投資人從產業脈動中捕捉強勢與反轉訊號，還能進一步鎖定具抗跌或領漲潛力的個股，搶先布局。

除了選股更加快速精準外，e指沖也優化交易體驗，新增「一鍵切換台外幣帳號」的功能，省去繁瑣步驟，讓跨境投資更加直覺與順暢。

市場氛圍持續熱絡，投資人期待美國降息，AI、半導體等題材帶動美股交易量高檔，值此之際，e指沖全新複委託功能將於第四季上線，提升投資效率與決策深度，是布局海外的重要利器，屆時將提供證券戶客戶免費試用十天，新戶則可透過「一鍵多開」同時開立證券及複委託帳戶，輕鬆掌握海外機會，詳洽網址https://www.entrust.com.tw/Marketing/openaccount/index.html。