民眾看通膨率 國泰金：68%預期1年後大於2%

國泰金今天發布9月國民經濟信心調查，時事題詢問民眾對於未來1年物價水準與通貨膨脹率預期，調查顯示，68%民眾預期1年以後通貨膨脹率大於2%，32%民眾認為會小於2%。

國泰金今天發布9月國民經濟信心調查，調查顯示，民眾景氣展望樂觀指數轉佳，大額消費意願同步上揚。景氣現況樂觀指數上揚至-34.4，展望樂觀指數亦同步走升至-32.0。大額消費意願指數提高至-0.9，耐久財消費意願指數則微幅走弱至-19.7。買房意願微幅上升至-48.7，賣房意願指數反而走低至-36.3。

股市方面，國泰金說明，隨著近期全球貿易政策不確定性下降，加上主要央行寬鬆預期升溫，國際股市震盪走高。調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數上揚至6.2，風險偏好指數亦走高至8.3。

時事題部分，調查詢問民眾對1年後通貨膨脹率看法的調查，調查結果顯示，68%民眾預期1年以後通貨膨脹率大於2%，其中37%民眾覺得1年以後通貨膨脹率介於2%至3%，31%民眾則預期將大於3%；而有32%民眾覺得1年以後通貨膨脹率會小於2%。

另對未來1年物價漲跌判斷的主要因素，調查結果顯示，32%民眾認為未來1年物價漲跌主要受到民生消費品價格影響，其次有27%民眾覺得經濟景氣會造成物價變動，另有13%民眾認為進口原物料價格是未來1年物價漲跌判斷的主要因素。

總體經濟部分，調查顯示，民眾對於2025年台灣經濟成長率的平均預期值上揚至3.19%，60%民眾認為2025年經濟成長率會高於3%；對於2025年平均通膨預期值持平在2.25%，有59%的民眾認為2025年通貨膨脹率會高於2%。

國泰金指出，主計總處於2025年8月15日預估台灣2025年經濟成長率4.45%，通貨膨脹率1.76%。相較於主計總處，民眾對於2025年的經濟成長預估仍比較保守，對於通膨預期則相對較高。

國泰金指出，調查在9月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬2914份有效填答問卷。

近年通膨議題受矚，外界慣稱CPI（俗稱通膨率）2%為通膨警戒線。對於台灣是否應訂定明確的通膨目標，以作為施政依循及參考，中央銀行認為，台灣屬於小型開放經濟體，採具彈性的物價穩定定義，應較妥適。