安聯投信：高股息策略為核心配置、搭配超額報酬策略投資主軸

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

安聯投信台股團隊表示，隨著美晶片大廠輝達GB系列產品生產良率改善，下游組裝廠出貨量逐季向上，帶動整體 AI伺服器供應鏈營收及獲利持續走高，而CSP業者在採購晶片之外也持續開發自主ASIC。

由於開發時間縮短，為控制產品良率，不論是晶片檢測需求及零組件原材料規格提升都處於訂單持續上修階段，尤其陸資廠在地緣政治考量難以低價競爭，台廠有望成為最大受惠者，具競爭力公司基本面需求無虞；在指數震盪過程加上短期獲利了結情緒，雖可能造成個股股價賣壓，但卻提供籌碼換手沉澱的中長期買點。

安聯投信表示，觀察美國聯準會最新會議：首先是美國隊等關稅影響有望逐漸受控，雖然聯準會主席鮑爾淡化市場對積極降息憧憬，但這也恰恰反映穩健基本面支持政策保持彈性，展望後市，寬鬆政策周期、增長的企業獲利和經濟動能，均有助多頭行情延續。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，聯準會如市場預期降息，美股指數近日續創新高，加上美國晶片大廠傳出入股投資案的消息挹注，帶動市場多頭氣氛；挾AI題材領軍的台股持續在基本面展望撐盤，以及今年以來漲勢仍落後美股等推升下，盤面類股持續輪動，但波動幅度也隨之拉大。

安聯台灣高息成長主動式ETF基金（00984A）經理人施政廷表示，隨著近期市場來到高點、波動度也來到相對高點，在投資組合加入多元分散，同時具有股息與成長資產，仍是較佳的應對策略，可挑選採取多投資策略靈活應對市場震盪與變化，把握以穩健核心高股息策略作為核心配置、搭配具股價成長的超額報酬策略作為加值選項的投資主軸。

