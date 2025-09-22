壽險業上半年股息入帳628億 年增14.6% 「這三家」突破百億元

受到新台幣匯率劇烈升值影響，壽險公司今年上半年獲利表現不如去年同期，但在經常性收益挹注下，獲利逐步恢復成長。根據各家壽險半年報，21家壽險中，稅後合計賺177.7億元。其中，在台股部位於實現資本利得及股息收入皆有斬獲，19家壽險業合計上半年股息收入達628.78億元，年增14.6%。

根據19家有公布股息收入的壽險公司半年報顯示，今年上半年股息收入達628.78億元，較去年上半年的548.57億元，年成長14.6%。以六大壽險來觀察，富邦人壽上半年股息收入187.63億元，較去年同期成長5.3%；南山人壽上半年股息收入135.25億元，年成長2.1%；國泰人壽上半年股息收入105.85億元，年成長56.1%；凱基人壽上半年股息收入60.82億元，年成長38.5%；新光人壽上半年股息收入43.59億元，年成長4.5%；台灣人壽上半年股息收入18.65億，年減9.7%。

根據富邦人壽報告顯示，截至今年6月底，國內股票部位4,618億元，占比9.3%，投報率23.43%；國外股票部位3,596億元，占比7.2%，投報率20.28%，實現股票資本利得752億元，經常性收益較去年同期略升0.9%，主要反映台股配息增加。富邦人壽指出，上半年因台幣升值，因此國外債券占比從57%降到52%，國內股票占比仍是約9%，但持有部位金額增加逾500億元，主要是因富壽在5月動盪之際有逢低加碼。展望後市，美國經濟仍具韌性，關稅對通膨影響要觀察，在今年高利率下會持續布建債券部位，對股市抱持審慎樂觀的看法，會以區間操作為主，持續關注AI相關題材。

國泰人壽第二季拉高現金部位到5.2%以因應市場波動，其中，國內股票年化投報率9.2％、國外股票8.1%；國內債5.1%、國外債4%。整體避險後投資收益率降至3.47%。上半年國內股票部位達5,200億元，較去年底減少550億元，國外股票3,490億元。雖第二季經歷股災，但上半年仍實現資本利得341億元。股票維持目前策略隨市場機動調整。到7月底，國內外股票未實現損益超過450億元。

新光人壽則認為，目前股票部位則有近100億元的未實現利益。下半年台灣經濟仍具韌性，明年全球經濟預期也不會太差，股市從4月修正後已逐步恢復，對於股債市都偏向審慎樂觀看法，加上美國聯準會9月可望降息1碼，對長債、短債利率都有利。

凱基人壽上半年國內股票部位1631億元，占比7.5%，投報率14.6%，上半年實現股票資本利得約113.95億元，國外股票部位926億元，占比4.2%，投報率6.1%，投資部位持續掌握市場機會，預期下半年整體投報率將會回升。