金管會「體檢」高雄資產專區
高雄資產專區7月才熱鬧開張，9月即迎來金管會的「聯合訪視」。據了解，檢查局與銀行局已陸續對進駐專區內15家銀行做「體檢」，重點直指「資產組合融資」與「自行質借」兩大高資產戶融資機制。
為何金管會第一時間就要「訪視」融資機制？銀行主管認為，原因應來自今年上半年的「疊券風暴」。
從2024年第4季開始，市場瘋湧美債與高息債，富豪戶更透過借款槓桿套利「利差+價差」。但2025年4月美國總統川普祭高關稅後，股債震盪、台幣急升、持美債信心動搖，利率、信用、匯率三大風險齊爆，導致不少大戶債券部位出現虧損。
金管會更關注部分銀行出現「一借再借」情況，單一客戶被加槓桿到六至七層。例如大戶持有10億元資產，透過不斷質押融資，投資部位可放大至30億元；若市況反轉虧三成，原始資產恐瞬間歸零。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言