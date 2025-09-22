金管會「體檢」高雄資產專區

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

高雄資產專區7月才熱鬧開張，9月即迎來金管會的「聯合訪視」。據了解，檢查局與銀行局已陸續對進駐專區內15家銀行做「體檢」，重點直指「資產組合融資」與「自行質借」兩大高資產戶融資機制。

為何金管會第一時間就要「訪視」融資機制？銀行主管認為，原因應來自今年上半年的「疊券風暴」。

從2024年第4季開始，市場瘋湧美債與高息債，富豪戶更透過借款槓桿套利「利差+價差」。但2025年4月美國總統川普祭高關稅後，股債震盪、台幣急升、持美債信心動搖，利率、信用、匯率三大風險齊爆，導致不少大戶債券部位出現虧損。

金管會更關注部分銀行出現「一借再借」情況，單一客戶被加槓桿到六至七層。例如大戶持有10億元資產，透過不斷質押融資，投資部位可放大至30億元；若市況反轉虧三成，原始資產恐瞬間歸零。

