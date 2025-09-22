境外金融中心獲利大躍進 美降息效應 全年獲利上看「2」字頭

金管會統計，2025年前七月銀行、證券與保險三大境外金融中心稅前盈餘18.8億美元已超車去年一整年，年增近九成。美國9月已啟動降息，全年獲利上看「2」字頭，挑戰2022年22.9億美元，改寫近三年新高。

境外金融中心是指3O，包括銀行國際金融業務分行（OBU）、國際證券業務分公司（OSU）、及國際保險業務分公司（OIU）。

7月單月三大境外金融中心稅前盈餘2.6億美元，月減15%，因OBU、OSU同步走弱，抵銷OIU翻倍成長。

3O獲利曾在2020年寫下全年大賺38.6億美元的高峰，成為金融業的「金雞母」。惟隨美國暴力升息，債券評價利益轉負、資金成本飆升，2023年起獲利跌破20億美元，連兩年僅在18億美元附近徘徊。

如今隨美國9月降息1碼，市場估年底前還有2碼降息空間，將帶動銀行美元資金成本下降、供應鏈移轉帶動外幣放款需求、舊債評價空間也可望回升，這三大利多有望讓3O獲利重返榮景。

7月OBU稅前盈餘新台幣74.9億元、月減11.5%，前七月OBU賺新台幣546億元，年增七成。（以臺銀7月底美元對台幣結算匯率29.895元換算，OBU前七月稅前盈餘約18.3億美元）。

銀行局副局長張嘉魁表示，單月獲利下滑是因美國關稅不確定性，債券殖利率反彈、債券評價損失增加，導致投資收益減少；但前七月年增則是因市場預期降息，外幣存款規模縮小，使美元資金成本下降。

OSU 7月稅前盈餘降到516萬美元，月減六成，是因7月原油價格波動大，造成券商操作損失，證期局主秘黃仲豪說，前七月賺4,014萬美元，較去年同期虧損大幅轉盈，主要因海外部位操作得宜及美債殖利率下滑，推升評價回升。

OIU則一枝獨秀，7月賺212.7萬美元是今年單月次高，月翻兩倍，累計前七月賺1,037萬美元、年減36%。



