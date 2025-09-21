樺加沙颱風來襲 三商美邦人壽提供受災保戶5大相關措施

因應樺加沙颱風來襲，三商美邦人壽（2867）發揮愛心、關懷社會，除提醒社會大眾做好防颱準備外，並針對樺加沙颱風啟動相關保戶服務因應機制。

1、保單借款利息減免

即日起至2025年10月31日止，受災保戶淨增加之保單借款，自借款申請日起優待免息90天，每張保單之累計免息借款本金以新台幣10萬元為上限。

2、免費補發保單

若因受災導致保單遺失或毀損而需重新補發，即日起至2025年12月31日止，敬請保戶提出申請，免收重製工本費。

3、續期保費緩繳

續期保險費應繳費日為2025年07月至114年12月的受災保戶，繳費期限可延長至2026年2月28日止。

理賠單位將偕同業務員，主動協助受難保戶快速辦理理賠服務。

5、房屋貸款本金緩繳

即日起至2025年11月30日止，受災戶房屋貸款本金可申請緩繳3個月。

三商美邦人壽保戶可利用免費諮詢專線0800-022-258提出需求，將即時獲得答覆與協助。