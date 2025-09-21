快訊

于朦朧墜樓事件 陸公安發「警情通報」：對相關網路謠言依法立案查處

影／台南中西區住宅2樓全面燃燒 5人受困陽台被救出、發現1焦屍

台南中西區5層樓住宅2樓全面燃燒！傳6人受困 消防急救援

強颱樺加沙來襲 凱基人壽提供五大保戶關懷服務

經濟日報／ 金融組／台北即時報導
強烈颱風樺加沙來襲，凱基人壽提供五大保戶關懷服務。凱基人壽／提供
強烈颱風樺加沙來襲，凱基人壽提供五大保戶關懷服務。凱基人壽／提供

強烈颱風樺加沙來襲，凱基人壽第一時間迅速推出「快速理賠」、「住院預付金」、「保費緩繳」、「保服優惠」及「旅平險彈性調整」等五大保戶關懷服務，讓保戶能獲得即時安心的保險支援，一同度過風災難關。

凱基人壽保戶若在此次風災中受傷需住院治療或不幸身故，保險事故一經確認，凱基人壽即啟動「快速理賠」，有關理賠需檢附文件，可於給付完成後再行後補；若保戶住院治療且符合相關規範，可申請最高10日，上限新台幣6萬元的「住院預付金」，及時發揮保險保障功能，成為保戶安心的依靠。

此外，凱基人壽表示，凡各地政府單位人事行政局公告之停班停課的範圍，或能提出公家機關開立的受災證明（如：村里長證明）的災區保戶，在「保費緩繳」部分，續期保費應繳日期於即日起三個月內者，可提出申請，完成後即可將保費繳款期限延長至應繳日起算三個月。

在「保服優惠」部分，自即日起至一年內已申請辦理或新增之保單貸款，提供緩繳六個月利息優惠；凡受災地區之保戶若因風災導致保險單遺失或毀損，自即日起三個月內，均可向凱基人壽申請辦理免費補發保險單。

凱基人壽也提供「旅平險彈性調整」則針對因風災使旅遊行程延期或取消，且已投保凱基人壽旅行平安險的保戶，可於即日起一週內提出契變申請辦理取消或延期。上述相關服務詳情可洽詢業務員、客戶服務專線（0800-098-889）及各地客戶服務中心。

保險 保費 理賠 颱風 旅平險 凱基人壽 停班停課

延伸閱讀

中秋水果行情出爐 嘉南風災減產…這種柿子成稀缺果

最牛一輪／中砂利多 凱基4C 放閃

00981T存債券領息、龍頭股票兼顧資本利得！知美：穩定現金流的新選擇

凱基壽推進友善金融

相關新聞

8大公股明年預估上繳股利 僅華南金、台企銀略增

財政部預算書顯示，8大公股金控及銀行2026年預計上繳股息紅利新台幣104.7億元，較今年度減列15.9億元，僅華南金與...

八大公股銀行8月刷卡額衰退 一銀逾64億奪冠

8大公股銀行8月信用卡自結成績單出爐，整體簽帳金額約新台幣248.4億元、年減1.7%。其中，第一銀簽帳金額與發卡數奪下...

金管會召集14金控 發起「亞資策進會」

推動台灣成為亞洲資產管理中心，金管會再有新動作。據透露，金管會已召集十四家金控共同成立「金融發展與亞資中心策進會」，聚焦...

強颱樺加沙來襲 凱基人壽提供五大保戶關懷服務

強烈颱風樺加沙來襲，凱基人壽第一時間迅速推出「快速理賠」、「住院預付金」、「保費緩繳」、「保服優惠」及「旅平險彈性調整」...

樺加沙颱風來襲 國泰人壽、國泰產險啟動保戶服務機制

中央氣象署於21日發布強颱樺加沙海、陸上颱風警報，警戒範圍涵蓋南部及東半部地區，預估22日白天至23日晚間風雨影響最劇。...

樺加沙颱風逼近 南山人壽、南山產物啟動保戶服務措施

在樺加沙颱風逼近臺灣之際，南山人壽、南山產物提醒民眾盡量避免外出，並提高警覺做好防颱準備，確保人身的安全。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。