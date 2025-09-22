台企銀做公益 辦捐血活動

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台灣企銀與台灣血液基金會合作舉辦公益捐血活動，該行董事長李嘉祥（前排左四）及副總經理乙增祥（前排左五）帶領同仁熱情參與。台企銀／提供

台灣企銀（2834）善盡企業社會責任，為協助紓解醫院用血之需，19日攜手醫療財團法人台灣血液基金會，於總行大樓外舉辦「捐血一袋，救人一命」愛心捐血活動，活動總共募得114袋、28,500c.c.，為血庫貢獻一份心力。

當日台企銀同仁踴躍挽起袖子熱情參與捐血，合計有110位同仁響應捐血，以具體行動力挺公益。台企銀表示，捐血利人又利己，不僅能及時提升血庫存量、幫助有需要的病患，更有助於捐血者自身血液循環，降低鐵質吸收並減輕心血管風險，將持續鼓勵同仁參與相關活動。

台企銀不僅致力推展公益，對員工照護亦不遺餘力，積極提升友善職場環境，導入國際標準規範「ISO 45001 職業安全衛生管理系統」並每年辦理驗證，且自2024年10月起委託專業心理諮商機構辦理員工心理諮詢服務，提供員工調適工作情緒及解決人際關係、家庭關係、兩性情感問題的管道，促進員工身心健康及生活工作平衡。去年亦提高生育補助津貼，2024年補助金額逾1,200萬元、合計137名員工受惠，並與多家幼兒園簽訂特約，提供註冊費或教材費等托兒優惠，以實際行動打造幸福職場。

台企銀強調，銀行追求經營績效的同時也須回饋社會，未來將持續建構友善職場、帶領員工一起深耕ESG，推動社會、經濟及環境永續發展，發揮永續金融的影響力，迎向共好的永續未來。

捐血 永續 職場

