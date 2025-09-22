台壽阻詐 落實公平待客

董事帶頭打詐，中信金控（2891）子公司台灣人壽舉辦公平待客董事座談會，邀請NGO台灣事實查核中心、學者跨界交流識詐打詐經驗，台灣人壽董事長許舒博表示，詐騙已成為新國安危機，金融保險業尤其需要強化第一線阻詐，才能發揮客戶資產的守門人角色。

台灣人壽2025下半年董事座談會18日登場，董事長許舒博、獨立董事許文彥、周冠男、林建智、邱奕嘉，董事暨中國信託產險董事長許東敏、鄭泰克、李明璋、林靜雯及高階主管共同參與，由上而下深化反詐意識、落實公平待客。

前警政署刑事警察局預防科科長、銘傳大學犯罪防治學系助理教授林書立，以及台灣事實查核中心總編輯陳偉婷受邀進行專題演講，分享最新詐騙手法與防詐作為。

「165打詐儀表板」去年8月開始公布統計數據，累積至今年7月全台詐騙案件超過18萬件、財物損失總金額逾1,194億元，這還不包括未報案的黑數。林書立提到，一般民眾對政令宣導相對排斥，因此更需企業參與跨界協防、前進校園宣導反詐，詐騙集團已升級為灰色產業鏈，企業更需要網羅「三流」人才，從金流、資訊流、電信流三方面著手才能有效從源頭防堵詐騙。

陳偉婷表示，AI科技已能仿真名人和民眾的影像和聲音，打破眼見為憑的定律，投資理財更是常見的網路謠言，台灣受騙比例年輕人占大多數，財損較高的卻是年長者或退休族群，知識落差、身體退化都是影響關鍵。企業大力推廣App數位服務，但很多長者連手機使用都一知半解，必須從根本縮短數位落差，才能讓長者們避免詐騙。

許文彥則認為數位金融已是未來趨勢，降低弱勢族群數位落差、提升理賠詐欺防範能力，金融保險機構有必要率先做起；林建智呼籲設法從源頭阻詐，亦有必要加重詐騙集團刑責。

台灣人壽2023年迄今已成功守護保戶資產逾1,300萬元，多管齊下守護全民資產。