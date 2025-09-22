快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台灣人壽舉辦董事座談會，董事長許舒博（左五）率領獨董及董事成員深化反詐意識、落實公平待客。台灣人壽／提供
台灣人壽舉辦董事座談會，董事長許舒博（左五）率領獨董及董事成員深化反詐意識、落實公平待客。台灣人壽／提供

董事帶頭打詐，中信金控（2891）子公司台灣人壽舉辦公平待客董事座談會，邀請NGO台灣事實查核中心、學者跨界交流識詐打詐經驗，台灣人壽董事長許舒博表示，詐騙已成為新國安危機，金融保險業尤其需要強化第一線阻詐，才能發揮客戶資產的守門人角色。

台灣人壽2025下半年董事座談會18日登場，董事長許舒博、獨立董事許文彥、周冠男、林建智、邱奕嘉，董事暨中國信託產險董事長許東敏、鄭泰克、李明璋、林靜雯及高階主管共同參與，由上而下深化反詐意識、落實公平待客。

前警政署刑事警察局預防科科長、銘傳大學犯罪防治學系助理教授林書立，以及台灣事實查核中心總編輯陳偉婷受邀進行專題演講，分享最新詐騙手法與防詐作為。

「165打詐儀表板」去年8月開始公布統計數據，累積至今年7月全台詐騙案件超過18萬件、財物損失總金額逾1,194億元，這還不包括未報案的黑數。林書立提到，一般民眾對政令宣導相對排斥，因此更需企業參與跨界協防、前進校園宣導反詐，詐騙集團已升級為灰色產業鏈，企業更需要網羅「三流」人才，從金流、資訊流、電信流三方面著手才能有效從源頭防堵詐騙。

陳偉婷表示，AI科技已能仿真名人和民眾的影像和聲音，打破眼見為憑的定律，投資理財更是常見的網路謠言，台灣受騙比例年輕人占大多數，財損較高的卻是年長者或退休族群，知識落差、身體退化都是影響關鍵。企業大力推廣App數位服務，但很多長者連手機使用都一知半解，必須從根本縮短數位落差，才能讓長者們避免詐騙。

許文彥則認為數位金融已是未來趨勢，降低弱勢族群數位落差、提升理賠詐欺防範能力，金融保險機構有必要率先做起；林建智呼籲設法從源頭阻詐，亦有必要加重詐騙集團刑責。

台灣人壽2023年迄今已成功守護保戶資產逾1,300萬元，多管齊下守護全民資產。

打詐 台灣人 詐騙集團

境外金融中心獲利大躍進 美降息效應 全年獲利上看「2」字頭

金管會統計，2025年前七月銀行、證券與保險三大境外金融中心稅前盈餘18.8億美元已超車去年一整年，年增近九成。美國9月...

金管會「體檢」高雄資產專區

高雄資產專區7月才熱鬧開張，9月即迎來金管會的「聯合訪視」。據了解，檢查局與銀行局已陸續對進駐專區內15家銀行做「體檢」...

商辦與百貨落成助威 五大壽險不動產收益倍增 上半年達228億元

今年上半年多數壽險業者的投資性不動產收益普遍成長，五大壽險上半年投資性不動產收益達228.9億元，較去年同期89.9億元...

壽險業者投資觸角延伸到物流、公建

壽險業者握有龐大資金，在資產分散配置、匯率避險需求及政府政策推動下，五大壽險業者揭露不動產投資策略，除持續鎖定六都精華商...

19家壽險業者 上半年股息進帳628億元

受到新台幣匯率劇烈升值影響，壽險公司今年上半年獲利表現不如去年同期，但在經常性收益挹注下，獲利逐步恢復成長。根據各家壽險...

台壽阻詐 落實公平待客

董事帶頭打詐，中信金控子公司台灣人壽舉辦公平待客董事座談會，邀請NGO台灣事實查核中心、學者跨界交流識詐打詐經驗，台灣人...

