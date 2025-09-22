19家壽險業者 上半年股息進帳628億元

受到新台幣匯率劇烈升值影響，壽險公司今年上半年獲利表現不如去年同期，但在經常性收益挹注下，獲利逐步恢復成長。根據各家壽險半年報，21家壽險中，稅後合計賺177.7億元。其中，在台股部位於實現資本利得及股息收入皆有斬獲，19家壽險業合計上半年股息收入達628.7億元，年增14.6%。

根據19家有公布股息收入的壽險公司半年報顯示，今年上半年股息收入達628.7億元，較去年上半年的548.5億元，年成長14.6%。以六大壽險來觀察，富邦人壽上半年股息收入187.63億元，較去年同期成長5.3%；南山人壽上半年股息收入135.2億元，年成長2.1%；國泰人壽上半年股息收入105.8億元，年成長56.1%；凱基人壽上半年股息收入60.8億元，年成長38.5%；新光人壽上半年股息收入43.5億元，年成長4.5%；台灣人壽上半年股息收入18.6億元，年減9.7%。

根據富邦人壽報告顯示，截至今年6月底，國內股票部位4,618億元，占比9.3%，投報率23.4%；國外股票部位3,596億元，占比7.2%，投報率20.2%，實現股票資本利得752億元，經常性收益較去年同期略升0.9%，主要反映台股配息增加。富邦人壽指出，上半年因台幣升值，因此國外債券占比從57%降到52%，國內股票占比仍是約9%，但持有部位金額增加逾500億元，主因在5月動盪之際逢低加碼。