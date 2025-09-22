壽險業者投資觸角延伸到物流、公建

壽險業者握有龐大資金，在資產分散配置、匯率避險需求及政府政策推動下，五大壽險業者揭露不動產投資策略，除持續鎖定六都精華商辦與廠辦外，更將觸角延伸至物流中心、複合式商用不動產到公共建設，以多元化布局因應市場變化，同時活化現有不動產，追求長期穩健收益。

國泰人壽近年來採取多元化的不動產投資策略，以維持穩定的成長收益。因應電子商務的強勁需求，國壽指出，將持續在全台主要倉儲據點布局工業不動產，滿足企業的物流需求。同時，也著眼於高鐵站、捷運站等交通樞紐，開發結合生活、娛樂和商務的複合式商用不動產，創造多元收益。

富邦人壽則表示，未來將持續評估具資產增值潛力且收益率佳的商用不動產，強化資產配置，以提升長期價值與資本效率；南山人壽看好國內產業成長與都市發展，未來不動產投資策略仍將以成長中的產業、國內六都為主，並輔以公司自用需求，在符合規範的前提下，規劃長期的資產配置，以獲取長期穩定收益。

新光人壽則依循不動產市場的發展趨勢，近期以國內企業為擴充產能而能立即投入生產的廠辦、物流中心及商辦大樓為開發主力。新壽表示，將持續評估六都精華地段中具有收益增值潛力的優質商用不動產，透過異業結盟拓展相關商業模式，以提升資產效益。