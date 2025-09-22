商辦與百貨落成助威 五大壽險不動產收益倍增 上半年達228億元

今年上半年多數壽險業者的投資性不動產收益普遍成長，五大壽險上半年投資性不動產收益達228.9億元，較去年同期89.9億元，大幅成長154.5%，其中國壽增72%、新壽成長67%，最為明顯。

受惠於資產公允價值上揚與租金收入增加，投資性不動產利益較去年同期大幅成長五到七成，同時，部分壽險業者因商辦大樓或百貨商場落成，也為租金收入帶來約2％至5％的穩健成長，其中，台灣人壽更因LaLaport而挹注租金收入，年成長率高達45％。

檢視各壽險公司的半年報中，五家壽險公司中，國泰人壽較去年同期成長逾七成、增加超過60億元為最多，投資性不動產餘額則有5,725.4億元，也高於去年同期的5,542.7億元。國壽指出，投資性不動產增值主因是來自於新完工資產的認列，特別是土城新完工大樓，依據財報編制準則認列其增值數，另有國外不動產評價利益增加所致，但以土城新大樓增加占比較大，待確定出租後，租金收入將反映在年底的財報。

五壽險公司投資性不動產損益

富邦人壽去年6月底投資性不動產損失超過30億元，今年則有收益31.8億元，餘額為3,040.9億元，年成長1.3％。富邦人壽指出，上半年投資性不動產收益成長主因是不動產評價穩健上升，整體反映市場價值與未來經濟效益的穩定成長。

新光人壽的投資性不動產收益年成長38億元或67％，餘額成長到2,112.3億元。新壽指出，不動產收益成長主因有二，一是新壽的台北市重點商辦大樓之租金單價持續調漲，帶動整體租金收益提升；二是位於英國的不動產受惠於疫情解封後，市場行情逐漸回溫及商辦大樓需求活絡，推升其公允價值。

南山人壽今年上半年的投資性不動產收益為10.5億元，年成長率約11％，餘額增加到2,154.2億元。南山人壽指出，主因是租金收入增加與相關管理成本減少，除了來自去年下半年取得的台南市新市區投資性不動產貢獻外，租金調漲也帶來穩定的收益。

相較之下，台灣人壽因上半年重大開發案完工，相關維運費用認列，導致投資性不動產利益減少。不過，台壽上半年租金收入較去年同期成長超過四成，台壽指出，主因是持續推動既有資產因應市場趨勢調升租金，其中亦含LaLaport開幕增加租金收入，預期開發案進入營運並收取租金後，未來年度投資性不動產收益會回升。



