快訊

愛國者飛彈案 我拒美商提延遲交運 「暫」堅持按規畫執行

強度再增！11縣市豪雨連炸3天 樺加沙將達巔峰「最新路徑曝光」

商辦與百貨落成助威 五大壽險不動產收益倍增 上半年達228億元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
今年上半年多數壽險業者的投資性不動產收益普遍成長，五大壽險上半年投資性不動產收益達228.9億元，較去年同期89.9億元，大幅成長154.5%。聯合報系資料照
今年上半年多數壽險業者的投資性不動產收益普遍成長，五大壽險上半年投資性不動產收益達228.9億元，較去年同期89.9億元，大幅成長154.5%。聯合報系資料照

今年上半年多數壽險業者的投資性不動產收益普遍成長，五大壽險上半年投資性不動產收益達228.9億元，較去年同期89.9億元，大幅成長154.5%，其中國壽增72%、新壽成長67%，最為明顯。

受惠於資產公允價值上揚與租金收入增加，投資性不動產利益較去年同期大幅成長五到七成，同時，部分壽險業者因商辦大樓或百貨商場落成，也為租金收入帶來約2％至5％的穩健成長，其中，台灣人壽更因LaLaport而挹注租金收入，年成長率高達45％。

檢視各壽險公司的半年報中，五家壽險公司中，國泰人壽較去年同期成長逾七成、增加超過60億元為最多，投資性不動產餘額則有5,725.4億元，也高於去年同期的5,542.7億元。國壽指出，投資性不動產增值主因是來自於新完工資產的認列，特別是土城新完工大樓，依據財報編制準則認列其增值數，另有國外不動產評價利益增加所致，但以土城新大樓增加占比較大，待確定出租後，租金收入將反映在年底的財報。

五壽險公司投資性不動產損益
五壽險公司投資性不動產損益

富邦人壽去年6月底投資性不動產損失超過30億元，今年則有收益31.8億元，餘額為3,040.9億元，年成長1.3％。富邦人壽指出，上半年投資性不動產收益成長主因是不動產評價穩健上升，整體反映市場價值與未來經濟效益的穩定成長。

新光人壽的投資性不動產收益年成長38億元或67％，餘額成長到2,112.3億元。新壽指出，不動產收益成長主因有二，一是新壽的台北市重點商辦大樓之租金單價持續調漲，帶動整體租金收益提升；二是位於英國的不動產受惠於疫情解封後，市場行情逐漸回溫及商辦大樓需求活絡，推升其公允價值。

南山人壽今年上半年的投資性不動產收益為10.5億元，年成長率約11％，餘額增加到2,154.2億元。南山人壽指出，主因是租金收入增加與相關管理成本減少，除了來自去年下半年取得的台南市新市區投資性不動產貢獻外，租金調漲也帶來穩定的收益。

相較之下，台灣人壽因上半年重大開發案完工，相關維運費用認列，導致投資性不動產利益減少。不過，台壽上半年租金收入較去年同期成長超過四成，台壽指出，主因是持續推動既有資產因應市場趨勢調升租金，其中亦含LaLaport開幕增加租金收入，預期開發案進入營運並收取租金後，未來年度投資性不動產收益會回升。


延伸閱讀

壽險業者投資觸角延伸到物流、公建

19家壽險業者 上半年股息進帳628億元

餘額 資產 台灣人

延伸閱讀

週五上班時間擠爆！南港Lalaport這家店 Threads上熱議蹺班排隊結婚潮

科技公司欠稅罰鍰682萬 前董座私吞不動產拍賣剩餘款472萬遭管收

壽險前八月新保費增26%

專家教你保／傳承財富 善用壽險預留稅金

相關新聞

境外金融中心獲利大躍進 美降息效應 全年獲利上看「2」字頭

金管會統計，2025年前七月銀行、證券與保險三大境外金融中心稅前盈餘18.8億美元已超車去年一整年，年增近九成。美國9月...

金管會「體檢」高雄資產專區

高雄資產專區7月才熱鬧開張，9月即迎來金管會的「聯合訪視」。據了解，檢查局與銀行局已陸續對進駐專區內15家銀行做「體檢」...

商辦與百貨落成助威 五大壽險不動產收益倍增 上半年達228億元

今年上半年多數壽險業者的投資性不動產收益普遍成長，五大壽險上半年投資性不動產收益達228.9億元，較去年同期89.9億元...

壽險業者投資觸角延伸到物流、公建

壽險業者握有龐大資金，在資產分散配置、匯率避險需求及政府政策推動下，五大壽險業者揭露不動產投資策略，除持續鎖定六都精華商...

19家壽險業者 上半年股息進帳628億元

受到新台幣匯率劇烈升值影響，壽險公司今年上半年獲利表現不如去年同期，但在經常性收益挹注下，獲利逐步恢復成長。根據各家壽險...

台壽阻詐 落實公平待客

董事帶頭打詐，中信金控子公司台灣人壽舉辦公平待客董事座談會，邀請NGO台灣事實查核中心、學者跨界交流識詐打詐經驗，台灣人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。