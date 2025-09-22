保險小百科／契約指定聯絡人 防金融剝削、詐騙

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

金管會為維護保戶權益，參考日本保險業推行家族聯絡網高齡友善服務措施（即保險公司透過與保戶事先約定可聯繫登記之家族成員，使其瞭解家屬保單資訊），鼓勵壽險業建立「保險契約指定聯絡人機制」，即要保人於投保新契約或申請保險單解約、部分提領或保單借款等契約變更業務時，得與保險公司約定未來該要保人申請保單解約、部分提領或保單借款超出一定金額款項時，保險公司將依約通知其所指定聯絡人，降低高齡者及失智者被金融剝削及詐騙之風險，保障該族群資產安全。

鼓勵壽險業建立保險契約指定聯絡人機制，主要是為了避免保戶日後遭第三人引導解約、或部分提領等重要事項，保險公司得聯繫所註記之家族聯絡人，確認申請目的與需求，進一步強化對金融消費者權益保障，同時發揮第三人防詐、阻詐功效。

