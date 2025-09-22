查詢勞保勞退 手機搞定

勞保局「e化服務系統」，隨手就能查詢勞保、就保、災保的加退保日期、投保薪資與總投保年資，僅需使用本人月租型門號的行動裝置，進行身分驗證即可查詢，便利又安心。

勞動部提醒，無論是正職人員、短期工讀還是臨時打工，只要是受僱於登記有案單位的勞工，不論工作時間長短，雇主都必須依規定為勞工投保勞工保險、就業保險及勞工職業災害保險，並提繳勞工退休金，以保障勞工權益並避免受罰。

勞工可透過勞保局e化服務系統、郵政金融卡、勞動保障卡、電洽或臨櫃辦理等方式查詢，隨時掌握雇主有無投保及提繳勞工退休金資訊，維護自身權益。

除雇主提繳的退休金外，勞動部也鼓勵勞工自願提繳退休金，特別是學生打工族或社會新鮮人可及早參加，以增加專戶退休金，並享有稅賦優惠及參與收益分配等好處。

而勞工在工作同時，務必注意工作安全與各項勞動條件，並善用「行動電話認證」功能，隨時掌握雇主有無投保及提繳勞工退休金資訊，讓職場經驗更安心、有保障。

為便利勞工快速查詢自身權益，勞動部表示，可多加利用「行動電話認證」登入勞保局e化服務系統，僅需使用本人月租型門號的行動裝置，進行身分驗證即可查詢，查閱內容涵蓋：勞保、就保、災保的加退保日期、投保薪資與總投保年資。

此外，勞保局「e化服務系統」也可以查詢雇主是否有欠費紀錄，亦可查詢個人累計提繳年資與明細、雇主及個人提繳累計金額與收益等重要資訊，自身投保與退休金提繳情形一目了然。

勞保局e化服務系統並提供其他多元登入方式，包括自然人憑證、行動自然人憑證、虛擬勞保憑證及金融電子憑證等，可以根據自身情況，選擇最方便的登入方式進行查詢。

勞動部提到，勞保局「e化服務系統」也提供失業給付金額查詢。為響應政府節能減紙政策，即日起失業給付核付案件，改以簡訊通知取代書面核定函。失業給付金額除透過勞保局「e化服務系統」查詢，也可於收到簡訊五個工作日後，至指定之金融機構帳戶確認。

勞動部說明，被保險人如在非自願離職退保前三年內，參加就業保險年資合計滿一年以上，具有工作能力及繼續工作意願，可持離職證明文件及身分證明文件等資料，親自向公立就業服務機構申請失業認定。

如未能於14日內推介就業或安排職業訓練，公立就業服務機構將於翌日完成失業認定，並將被保險人申請失業給付資料傳送勞保局，由勞保局核發失業給付。

被保險人如需查詢失業給付進度、補印核定函或領取失業給付期間的健保費補助月份，同樣可透過勞保局「e化服務系統」查詢或下載，24小時全年無休，省時又便利。