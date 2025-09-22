專家教你保／守護晚年生活 備妥四類保障

台灣邁入高齡化社會，樂齡退休成為日益重要的課題。退休不僅需要穩定財務來源，更要做好完善的保障規劃，因應高齡可能面臨的健康、醫療及長照等風險，而保險，正是不可或缺的一環。

即將步入退休期的族群，建議補足醫療、長照、壽險及年金四大險種，守護晚年生活品質，首要完備「醫療險」。隨著年齡增加，罹患重大疾病或住院風險也相對提高，即使健保制度健全，但實際住院費用、自費醫療、病房升等、手術開銷等項目，對退休族都是額外開銷，必須透過醫療險預先規劃轉嫁風險。屆齡退休族年紀較長，安排終身型商品保費高，可選擇實支實付型醫療險補貼實際花費，或考慮一次給付型重大傷病險或癌症險，確診即可獲一筆保險金，彈性用於支付治療費或生活開銷，無經濟壓力方能專心養病。

布局「長照險」避免成為家庭負擔，衛福部統計顯示，台灣平均壽命已超過80歲，但健康餘命僅約72歲，代表平均約有八年可能需要他人照顧。長照險能在被保險人喪失部分生活自理能力時，提供定期長照金或一次性給付，減輕家庭經濟壓力，也確保自己獲得有尊嚴的照顧。近年許多保險公司推涵蓋失智症、失能分級給付的長照商品，建議提早投保，保費相對便宜，也避免因年齡或健康狀況受限而無法承保。

「壽險」則能夠為家人留下保障與傳承，對於有家庭責任者而言，壽險仍是重要的規劃工具，即便退休後子女已獨立，壽險仍可以用來支應喪葬費用、遺產稅或是留給配偶一筆生活保障。若資產豐厚者，也可透過壽險作為資產傳承與稅務規劃的工具，減少遺產爭議與稅負。

運用「年金險」補足退休金缺口，若擔心退休金不足，或希望退休後有穩定現金流，年金險是不錯的選擇。年金險可依約定方式分期給付，有固定年金與變額年金等不同型態產品，可依風險承受度與財務狀況選擇適合的方案，創造晚年生活穩定收入。

樂齡退休不僅金錢要準備，更要預先防範可能風險。保險，能在關鍵時刻幫你守住財富、尊嚴及選擇權，建議定期檢視保障內容，依年齡、健康狀況與家庭結構隨時調整補足保障，確保隨時握有樂齡退休入場券。（本文由台灣人壽宏暘通訊處業務經理林燕華，記者任珮云採訪整理）