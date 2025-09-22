AI協助防詐 成效耀眼

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
壽險業運用AI、科技，協助保戶遠離詐騙風險，打造友善金融環境，成效顯著。南山人壽／提供
隨著金融保險詐騙手法日新月異，許多民眾的財產安全面臨更多威脅，為有效降低犯罪事件的發生，壽險業亦運用AI、科技，協助保戶遠離詐騙風險，打造友善金融環境。

國泰人壽近兩年成功阻詐總金額高達近1.8億元，防詐成果卓著。國泰人壽觀察，50歲至69歲民眾為主要受害對象，其中以「假投資詐騙」占六成最為常見，另有網路交友之感情詐騙、冒充假檢警的詐騙型態，提醒民眾提高警覺。

國泰人壽今年2月推出「受詐監測模型」，此模型運用數據技術，透過歸納客戶的保單服務歷程，計算出相應「風險值」，由系統成功識別之高風險受詐案例吻合度，可約達八成。當風險值較高的客戶於全台服務據點辦理業務時，客服人員可透過內部系統通知，即時關懷客戶資金用途，有效阻斷前期落入詐騙環節。

南山人壽於2024年完成「黃金眼AI防詐」模型的開發建置，由專家經驗梳理，透過保戶行為分析、保戶及保單資料側寫，輔以客服人員臨櫃的情境判斷，透過訊息增益技術並改良精進，建構AI決策風險分級模型。「黃金眼AI防詐」目前已於南山人壽各地客服中心實際導入使用，透過持續蒐集客戶行為、異常案例、客戶屬性等資料，持續提升AI防詐模型的預測準確度，導入迄今已阻擋五件詐騙案件，阻詐金額近400萬元。

富邦人壽至今成功阻詐逾1,700萬元，成效獲得肯定，為從源頭堵詐，富邦人壽在接獲保戶申請保單解約後，即主動發送受理通知給保戶，提醒其提高警覺，並提供警政署「165全民防詐網」查證管道，協助辨識可疑資訊。

AI 詐騙 國泰人壽

