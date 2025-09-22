壽險一站式投保 打科技牌

壽險業近年加速數位轉型，陸續推出創新投保服務，為了簡化流程、強化身分驗證機制，提升服務效率與安全性，國泰人壽推出「全場景人臉辨識服務」試辦計畫；南山人壽則啟用金融Fast-ID行動投保，以生物辨識取代傳統簽名；安聯人壽在行動投保工具推出全新加值數位服務「智能核保系統」，邁向一站式保險服務。

國泰人壽獲金管會保險局核准，推出壽險業首家「全場景人臉辨識服務」試辦計畫，率先將人臉辨識技術全面導入「投保」、「保單變更」、「保費付款授權」、「理賠申請」及「據點臨櫃辦理」等五大保險服務流程之中，也是目前唯一實現人臉辨識全場景應用的壽險公司。民眾只要透過三大管道、註冊一次，就能以「人臉辨識」取代大部分的簽名、繳回親簽確認書紙本及電訪與OTP驗證身分等流程，不僅大幅減少客戶的申辦時間，更強化身分驗證的可靠度。

國泰人壽預估，試辦期完成後，將大幅提升「國泰人壽App」超過330萬名用戶及全台2.3萬名業務員結合新業務平台NAP所提供的整體服務效率與體驗，實現更便捷、安全又直覺的保險服務，全面擴大應用規模與數位效益。

南山人壽則導入「金融Fast-ID」技術於行動投保應用場景，保戶只要使用「南山Fast-ID」App完成身分綁定，結合保戶手機本身指紋與臉部辨識技術，讓保戶能夠輕鬆透過手機完成身分驗證與電子簽署，省去繁複的紙本簽名步驟，僅需用手機掃描投保流程最後環節出現的QRCode，即可快速且安全地完成身分核驗及投保，提升行動投保的效率與安全性。南山人壽自2024年10月底啟動試辦作業以來，截至今年初已累計完成超過11,000件新契約案件，驗證使用Fast-ID行動投保之創新模式具有高度可行性與市場接受度。

安聯人壽率先在行動投保工具上推出全新加值數位服務「智能核保系統」，透過統整全球醫務核保數據，歸納分析得出在地化的線上核保資料庫，透過人機互動、學習的深度結合及大數據整合、預測，打造客製化的互動式問項，無須檢附病歷資料或加做體檢項目，即可得知核保審核結果，在醫療報告評估方面節省超過一半時間，成為國內首家採用該技術於行動投保流程的保險公司。